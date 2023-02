Lufthansa und Air France-KLM an Flybe-Slots interessiert

Die Lufthansa und Air France-KLM buhlen laut Medienberichten um die Start- und Landerechte der insolventen Airline Flybe an den Flughäfen in London-Heathrow und Amsterdam-Schiphol.

Lufthansa und Air France-KLM umwerben die insolvente britische Regionalfluggesellschaft Flybe, um deren Start- und Landerechte am Londoner Flughafen Heathrow zu ergattern, wie die britische Zeitung "The Telegraph" am Samstag berichtete.

Laut Telegraph führen die beiden Fluggesellschaften Gespräche mit den Insolvenzverwaltern von Flybe, die vor einer Woche zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren den Betrieb einstellte, alle Flüge strich und 276 Mitarbeiter entließ.

Den Insolvenzverwaltern von Interpath Advisory könnten nur noch wenige Tage bleiben, um einer Rettungsaktion zuzustimmen, die die Liquidation des Unternehmens verhindern würde, zitiert die Zeitung Quellen aus der Londoner Finanzwelt.

Dem Bericht zufolge sind Lufthansa und Air France-KLM an den sieben Start- und Landeslots von Flybe in Heathrow und fünf Slots am Amsterdamer Flughafen Schiphol interessiert. Lufthansa und Air France-KLM lehnten bisher eine Stellungnahme ab.