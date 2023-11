Interesse an 737 Max: Lufthansa schaut nach neuen Flugzeugen für die Kurz- und Mittelstrecke

Lufthansa will insgesamt 80 Flugzeuge für die Kurz- und Mittelstrecke bestellen. Dabei schaut der Konzern unter anderem auf die 737 Max. Während die neuen Mittelstreckenflugzeuge an alle Airlines der Gruppe verteilt werden sollen, bleiben die Kurzstreckenmaschinen einer bestimmten Airline vorbehalten.

Die Lufthansa hat aktuell für einen Bedarf von insgesamt 80 Flugzeugen Ausschreibungen laufen, wie Vorstandschef Carsten Spohr in einer Konferenz mit Medienvertretern bestätigte.

Dabei gehe es unter anderem um die Kurzstrecke. Hierbei interessiere sich der Konzern zum einen für den Airbus A220 und zum anderen für die Embraer-E2-Serie. Insgesamt 40 Flugzeuge sollen bestellt werden.

Wie Spohr bestätigte, sollen alle 40 Flugzeuge an City Airlines gehen.

Darüber hinaus sucht die Lufthansa nach 40 Flugzeugen für die Mittelstrecke. Hierbei ziehe die Lufthansa Flugzeuge der Airbus-A320-Familie, aber auch von Boeing in Betracht. Die Boeing 737 Max sei durchaus interessant.

Die 40 Flugzeuge für die Mittelstrecke sind den Angaben nach für keine spezifische Airline der Gruppe vorgesehen. Die Maschinen sollen stattdessen über alle Konzern-Drehkreuze verteilt werden, so Spohr.

Lufthansa betreibt aktuell auf der Mittelstrecke eine reine Airbus-A320-Flotte. Das war aber lange anders, erst 2016 musterte Lufthansa die letzte 737 aus. Spohr fügte in der Konferenz hinzu, dass die Lufthansa immer ein Kunde in Seattle und Toulouse sein werde. Dies ergebe am meisten Sinn.