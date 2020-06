Lufthansa will 500 Maschinen verkaufen und zurückleasen

Lufthansa bietet 496 Flugzeuge zum Sale-Lease-Back-Geschäft an. Das sagte Konzern-Chef Carsten Spohr in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Damit will das Unternehmen in der Corona-Krise seine Liquidität erhöhen.