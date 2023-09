Lufthansa muss etliche A320 Neo wegen Triebwerksproblemen grounden

Hunderte Flugzeuge aus der Airbus-A320-Neo-Familie müssen wegen Triebwerksproblemen gegroundet werden. Grund ist ein Pulvermetallfehler, der zu Rissen in einigen Triebwerkskomponenten führen kann. Auch die Lufthansa ist betroffen – und muss über die Hälfte ihrer Teilflotte grounden.

Lufthansa muss aufgrund der Qualitätsprobleme der Pratt & Whitney 20 ihrer A320-Neo-Flugzeuge am Boden lassen.

Das sagte Spohr am Dienstag auf einer Luftfahrtkonferenz der US-Handelskammer in Washington. Die Wartungstochter Lufthansa Technik werde ihre Dienste sowohl dem Hersteller als auch betroffenen Airlines anbieten, ergänzte er.

Der zu Raytheon Technologies (RTX) gehörende US-Flugzeugmotorenhersteller Pratt & Whitney muss in den kommenden Jahren Hunderte Triebwerke aufgrund von Materialmängeln in die Werkstätten zurückrufen.

Laut CH-Aviation verfügt Lufthansa aktuell insgesamt über 27 Airbus A320 Neo sowie 16 Airbus A321 Neo.

Außerdem verfügen im Konzern Austrian Airlines über vier A320 Neo sowie Swiss über sechs A320 Neo und drei A321 Neo, die allesamt mit Triebwerken von Pratt & Whitney ausgestattet sind. Eurowings ist nicht betroffen, die Lufthansa-Tochter setzt auf CFM-Triebwerke.

RTX hatte am Montag mitgeteilt, dass wegen eines Materialmangels ab sofort durchschnittlich 350 Flugzeuge pro Jahr für umfangreiche Sonderreparaturen stillgelegt werden müssen, wobei in der ersten Hälfte des Jahres 2024 allein weltweit bis zu 650 Flugzeuge stillstehen könnten.

Das Problem, ein Pulvermetallfehler, der zu Rissen in einigen Triebwerkskomponenten führen kann, ist das jüngste Problem der Branche, die mit Personalknappheit und Problemen in der Lieferkette zu kämpfen hat. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Flugreisen seit dem Ende der Corona-Pandemie.

Die Ankündigung schlug weltweit Wellen in der gesamten Branche, von Komponentenherstellern wie dem japanischen Unternehmen Kawasaki Heavy Industries bis hin zu Fluggesellschaften wie Air New Zealand, die auf die Airbus-Flugzeuge angewiesen sind. In Europa ist vor allem Wizz Air betroffen.

Das Problem könnte das Tauziehen um die Triebwerke zwischen Flugzeugherstellern und Reparaturwerkstätten noch verschärfen, sagten Quellen aus der Branche gegenüber Reuters, da die Reparaturen länger dauern. Ursprünglich rechnete RTX mit einer Reparaturdauer von 60 Tagen pro Triebwerk, jetzt wird mit einer Dauer von bis zu 300 Tagen gerechnet.

Im Juli teilte RTX mit, dass mikroskopisch kleine Verunreinigungen in einem Metallpulver gefunden wurden, das in den Hochdruckturbinenscheiben verwendet wird, die zum Kern des GTF-Triebwerks gehören. Das Vorhandensein dieser Verunreinigungen könnte zu Rissen im Triebwerk führen.

Für den Austausch der Scheiben muss das Triebwerk ausgebaut, zerlegt und wieder zusammengebaut werden. Die betroffenen Triebwerke wurden zwischen 2015 und 2021 hergestellt.