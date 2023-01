Weltweite Luftfrachtnachfrage geht weiter zurück

Der weltweite Luftfrachtverkehr ist im November zweistellig zurückgegangen. Dies geht aus einem jetzt veröffentlichten Iata-Bericht hervor.

Gemessen in Frachttonnenkilometern (CTK) lag die Nachfrage im November um knapp 14 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres. Das sind zehn Prozent weniger als im November 2019, als es noch keine Corona-Krise gab.

Besonders stark waren die Rückgänge in Asien, Europa und im Nahen Osten, während Nordamerika und Afrika nicht so stark betroffen waren und Südamerika ein Wachstum im Luftfrachtverkehr verzeichnete.

Auch die angebotene Frachtkapazität ging im November im Vergleich zum Vorjahr um 1,9 Prozent weiter zurück, nachdem sie bereits im Oktober rückläufig war.

Nach Angaben der Iata sind die kurzfristigen Aussichten dennoch positiv, da das vierte Quartal traditionell in der Luftfracht die Hochsaison ist und die Nachfrage über den Jahreswechsel steigt, was noch nicht in den aktuellen Zahlen sichtbar ist.

"Schrumpfende Exportaufträge weltweit und die zunehmenden Corona-Fälle in China sind Gründe, die Entwicklung genau zu verfolgen", sagte Iata-Chef Wille Walsh. Positiv zu vermerken sei, dass das Volumen der weltweit gehandelten Waren insgesamt wieder leicht ansteige, während sich die Ölpreise stabilisierten und die Inflation im November zurückgegangen sei.