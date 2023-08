Luftfracht im Juni: Geringster Nachfragerückgang seit der Pandemie

Nach den neuesten Daten der International Air Transport Association (Iata) verzeichnete der weltweite Luftfrachtmarkt im Juni den geringsten Rückgang der Nachfrage im Jahresvergleich seit Februar 2022. Die Zahlen zeigen, dass sich die Luftfrachtbranche langsam von den Auswirkungen der Pandemie erholt.

Im Juni ging die weltweite Nachfrage, gemessen in Frachttonnenkilometern (CTK), im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,4 Prozent zurück. Dabei handelte es sich um einen Rückgang von 3,7 Prozent im internationalen Verkehr.

Im ersten Halbjahr sank die Nachfrage im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,1 Prozent. Im internationalen Verkehr betrug der Rückgang hier 8,7 Prozent. Trotz dessen lag die Nachfrage im Juni nur 2,4 Prozent unter dem Niveau von Juni 2019, also vor Ausbruch der Pandemie.

Die verfügbare Kapazität, gemessen in verfügbaren Frachttonnenkilometern (ACTK), stieg im Juni im Vergleich zum Vorjahresmonat um 9,7 Prozent an. Allerdings war dieses Wachstum langsamer als das zweistellige Wachstum der Monate März bis Mai.

Die Fluggesellschaften haben strategische Anpassungen an der Kapazität vorgenommen, um sich an das schwächere Nachfrageumfeld anzupassen. In der ersten Jahreshälfte wuchs die Kapazität im Vergleich zum Vorjahr um 9,9 Prozent. Damit liegt die Kapazität nun 3,7 Prozent über dem Niveau von Juni 2019.

Einflussfaktoren auf die Luftfrachtnachfrage

Die Luftfrachtnachfrage wird maßgeblich von Faktoren wie dem grenzüberschreitenden Handel beeinflusst. Im Mai ging der weltweite grenzüberschreitende Handel im Vergleich zum Vorjahr um 2,4 Prozent zurück. Dies spiegelt die Abkühlung des Nachfrageumfelds und die schwierigen makroökonomischen Bedingungen wider.

Die Differenz zwischen dem Wachstum der Luftfracht und dem globalen Warenhandel hat sich im Mai verringert und liegt bei -2,6 Prozentpunkten. Dies ist der geringste Abstand seit Januar 2022. Obwohl die Differenz kleiner geworden ist, zeigt sie immer noch, dass die Luftfracht stärker unter der Verlangsamung des Welthandels leidet als die Containerfracht.

Im Juni verzeichneten sowohl der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe als auch der PMI für neue Exportaufträge einen Rückgang. Der PMI für das verarbeitende Gewerbe lag bei 49,2 Punkten und der PMI für neue Exportaufträge bei 47,1 Punkten. Beide Werte liegen damit unter der kritischen Schwelle von 50 Punkten. Dies deutet auf einen Rückgang der globalen Produktion und der Exporte in der verarbeitenden Industrie hin.

Willie Walsh, Generaldirektor der Iata, äußerte sich zuversichtlich, dass sich die schwierigen Handelsbedingungen für die Luftfracht in den kommenden Monaten verbessern werden. Eine Abschwächung der Inflation in den großen Volkswirtschaften könnte die Zentralbanken dazu ermutigen, ihre Geldpolitik zu lockern, was wiederum die wirtschaftliche Aktivität ankurbeln könnte.