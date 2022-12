Im Flug wird Luftfracht nicht schneller, sagt Lothar Möhle von Cargo iQ im Interview: Zeitersparnis durch Digitalisierung kann nur am Boden stattfinden. Der Logistik-Qualitätsmanager hat darum einen Appell an alle Player in der weitverzweigten Luftfracht-Transportkette.

Wer Logistikzentren an Flughäfen anschaut, der könnte denken, dass die Zeit stehen geblieben ist. Das Frachthandling geschieht im Wesentlichen manuell. Es gibt Faxe, Nadeldrucker und selbst Rohrpost kommt noch zum Einsatz. Wissen ist oft nur auf Papier und in den Köpfen der Beschäftigten gespeichert. Das soll sich nun ändern. Im Teil 4 der airliners.de-Serie "Luftfracht-Digitalisierung" sprechen wir mit dem Qualitätsmanager Lothar Möhle von Cargo iQ über die praktischen Dinge rund um die Digitalisierung der Luftfracht.

airliners.de: Wie kann Digitalisierung die Luftfracht wirklich schneller machen?

Lothar Möhle: In der Luft wird Luftfracht auch durch Digitalisierung nicht schneller. Die Zeitersparnis findet am Boden statt. Spediteure, Fluggesellschaften, Cargo-Handler – da sind so viele Menschen, so viele Firmen involviert, um eine Sendung von A nach B zu transportieren. Die müssen gemeinsam und partnerschaftlich zusammenarbeiten, um den Service verbessern zu können. Die Möglichkeiten dafür sind da. Man muss sie nur nutzen.

Wir haben uns bei Cargo iQ auf die Fahne geschrieben, Qualität messbar zu machen. Wir haben ein stringentes Qualitätsmanagementsystem aufgesetzt, in dem sich unsere Mitglieder auditieren lassen. Doch ein Zertifikat ist nichts anderes als ein Stück Papier, das Sie sich an die Wand hängen können. Innerhalb der jeweiligen Firmen muss gelebt werden, dass man sich darauf ernsthaft konzentriert.

Über den Interview-Partner Lothar Möhle ist Geschäftsführer bei Cargo IQ. Als Director of AVSEC and Governance für die Global Airfreight Organization von DB Schenker arbeitete er zuvor in mehreren Branchenorganisationen mit, wie beispielsweise als Vorsitzender des CLECAT Luftlogistik-Instituts und als Üräsident bei der EVAAS. Er war Mitglied der E-Cargo Arbeitsgruppe der Iata, in der DSLV Air Logistic und Air Security Group und im FIATA-Institut. Kontakt: Linkedin

Wie definiert sich denn Qualität in der Luftfracht?

Servicequalität sagt in der Luftfracht letztendlich aus, dass eine Sendung beispielsweise wie bestellt am Freitagnachmittag um 15 Uhr irgendwo eintrifft, und zwar natürlich komplett und unbeschädigt. Damit das klappt, muss in erster Linie gut geplant werden. Wann muss die Sendung vom Spediteur abgeholt werden und wann der Airline übergeben? Wann wird die Airline den Ground-Handler involvieren, wann wird die Sendung eintreffen am Empfangsflughafen? Was ist dann noch an Zoll und so weiter zu erledigen, damit die Sendung schnell an den Kunden rausgeht? Diese Abschnitte werden geplant.

Wenn die Sendung dann tatsächlich physikalisch transportiert wird, muss ständig verifiziert werden, ob sie noch im Rahmen des geplanten Zeitfensters ist. Läuft sie vielleicht irgendwo Gefahr, eine Umladung zu verpassen, weil ein Flieger wegen Wetter verspätet ist? Sollte das der Fall sein, muss rechtzeitig eingegriffen werden. Wenn man an einer Situation nichts mehr ändern kann, muss man neu planen, die weiteren Schritte dann entsprechend der neuen Planung anpassen und alle informieren.

Ganz am Schluss wird dann verifiziert, was der Kunden ursprünglich gebucht hat, was versprochen wurde und ob das eingehalten werden konnte: Ja oder nein? Diese Art der Nachverfolgung und Qualitätssicherung funktioniert nur mit Digitalisierung. Digitalisierung ist die Zukunft. Und die ganze Branche muss sich stärker darauf fokussieren.

Wie hat so etwas denn ohne Digitalisierung geklappt?