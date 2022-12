Wer Logistikzentren an Flughäfen anschaut, der könnte denken, dass die Zeit stehen geblieben ist. Das Frachthandling geschieht im Wesentlichen manuell. Es gibt Faxe, Nadeldrucker und selbst Rohrpost kommt noch zum Einsatz. Wissen ist oft nur auf Papier und in den Köpfen der Beschäftigten gespeichert. Das soll sich nun ändern. Im Teil 3 der airliners.de-Serie "Luftfracht-Digitalisierung" geht es um einen komplett neuen Datenübertragungsstandard, den die Iata etablieren will.

Als 2013 die damalige Bundeskanzlerin das Internet als "Neuland" bezeichnete, war die Digitalisierung schon lange in der Bevölkerung angekommen. Folglich erzeugte dieser kurze Satz vielfach ein Schmunzeln. Knapp zehn Jahre später ist die Digitalisierung überall angekommen, auch in der Logistik. Dass Paketboten die Zustellung per Barcodescan quittieren, ist genauso selbstverständlich wie fahrerlose Transportsysteme in Produktions- und Lagerhallen.

In der Passage mutet es schon sehr "oldschool" an, wenn man Passagiere entdeckt, die nicht mit dem Handy, sondern einem selbst ausgedruckten Ticket erscheinen. Klassische Papiertickets wurden bereits 2008 zum letzten Mal ausgegeben. Der moderne Passagier bucht und checkt mobil ein, passiert die biometrische Grenzkontrolle und auch das Inflight-Entertainment spielt sich zunehmend auf dem eigenen Mobiltelefon oder Tablet ab.

Betritt man heutzutage jedoch Luftfrachthallen, begibt man sich vielfach auf eine Zeitreise. Und dann dürfen es auch gerne ein paar Jahrzehnte in die Vergangenheit sein. Wieder begegnet einem das Jahr 2008. Aber nicht als Ende eines Papierdokuments, sondern als Beginn der Digitalisierung des Luftfrachtbriefs (Airway Bill, AWB). Aus dem Konzept wurde 2010 offiziell der e-AWB und in den folgenden zehn Jahren wurde immerhin eine Penetration von über 70 Prozent erreicht. Vom Ende des Papiers ist man aber noch weit entfernt. Natürlich gibt es heute auch vielfältigen Datenaustausch zwischen den verschiedenen Beteiligten in den volatilen Netzwerken der Luftfracht. Daten werden über Plattformen oder bilateral mittels Standards wie CargoIMP oder CargoXML, aber auch gerne per E-Mail samt CSV- oder PDF-Anhang ausgetauscht.

Forschungsprojekt Digitales Testfeld Air Cargo Projektpartner des Forschungsprojekt Digitales Testfeld Air Cargo sind Cargogate Munich Airport GmbH, CHI Deutschland Cargo Handling GmbH, Flughafen Köln/Bonn GmbH, Frankfurt University of Applied Sciences, Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., Lufthansa Cargo AG, LUG aircargo handling GmbH, Mitteldeutsche Flughafen AG, Schenker Deutschland AG und Sovereign Speed GmbH. Informationen zu den Teilprojekten und dem aktuellen Projektfortschritt finden Sie auf unserer LinkedIn-Seite. Das Projekt wird gefördert durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV).

Stille-Post-Prinzip hat Schwächen

Alle diese Ansätze haben eine Gemeinsamkeit: Es geht primär darum, die Dokumente, die traditionell mit Frachtstücken mitfliegen, digital zu übermitteln. Dreh- und Angelpunkt dabei ist der AWB: Kurz, bevor die Fracht physikalisch in die nächsten Hände wandert, werden relevante Daten von AWB und Zusatzdokumenten von einem Prozessbeteiligten an den nächsten übermittelt. Dabei werden die Daten, ähnlich Vermerken auf Frachtbegleitpapieren, ergänzt und – bei Abweichungen von Daten und Physik – auch angepasst. Dass das Stille-Post-Prinzip des Message-Forwardings seine Schwächen hat, dürfte den meisten aufgrund des gleichnamigen Kinderspiels bestens bekannt sein. Während die Beteiligten am Anfang der Kette oftmals gar nicht wissen, wer alles die Daten bekommt, haben die späteren Beteiligten gerne auch mal zwei oder mehr verschiedene Datensätze zur gleichen Sendung.

Im derzeitigen Datenaustausch in der Luftfracht kursieren oft mehrere Versionen der gleichen Sendungsinformationen. © Niclas Scheiber & Benjamin Bierwirth | Frankfurt University of Applied Sciences

Revolution statt Evolution

Die Iata hat sich entschlossen, einen gänzlich neuen Standard zu kreieren – "ONE Record" –, der den Datenaustausch komplett verändert. Der Anspruch von ONE Record ist es, den Informationsaustausch der Luftfracht ganzheitlich neu zu gestalten – getrieben von Daten, nicht von Dokumenten.

Namensgebend und Zielbild ist der "Single Shipment Record" – den für jeden und zu jeder Zeit einzigartigen Datensatz einer Sendung. Hierbei soll bewusst nicht der AWB erneut digitalisiert werden, sondern der Datenaustausch grundlegend neu gedacht werden. Der Fokus liegt auf dem einzelnen Packstück (englisch "Piece") als kleinste, bewegbare Einheit in der Luftfracht. AWBs beinhalten in der Regel mehrere Packstücke, die im derzeitigen Datenaustausch nur vermengt dargestellt werden. Um die virtuellen Äquivalente (Datenobjekte) der Packstücken als neuen Dreh- und Angelpunkt existiert ein Netzwerk aus Datenobjekten, die die physikalische Welt der Luftfrachtkette abbilden.

Der Anspruch ist, Daten klar ihrer Quelle zuordnen zu können. Physikalische Objekte, wie Container, Fahrzeuge und Orte, aber auch abstraktere Dinge, wie beispielsweise Transporte haben eigene Datenobjekte mit jederzeit aktuellen Daten. Diese Objekte stehen mittels Verlinkungen in Relation zueinander und zu denen der Packstücke. Dabei haben alle Datenobjekte einen klaren Besitzer ("Data Owner"), der sicherstellt, dass die Daten dem aktuellen Stand entsprechen.

Änderungen der Daten können nur durch den Data Owner erfolgen, was bedeutet, dass Änderungswünsche durch andere Prozessbeteiligte angefragt werden müssen. Einseitige Änderungen auf dem Papier oder das Weiterschicken eines geänderten Datensatzes an alle nachgelagerten Stationen gehören so der Vergangenheit an.

Mit den verschiedenen Datenobjekten können zudem alle Beteiligten der Luftfrachttransportkette mittels einer gemeinsamen Schnittstelle direkt an den Datenaustausch angeschlossen werden: von Speditionen und Fluggesellschaften bis hin zu Flughafenbetreibern und ULD-Besitzern.

Linked-Data und Open Source statt stiller Post in proprietären Systemen

Eine solche Komplexität lässt sich nicht mit bestehenden Messaging-Systemen abdecken. Deshalb werden auch technisch neue Wege beschritten: Der Datenaustausch findet webbasiert nach den Prinzipien des semantischen Webs und "Linked Data" statt. Vereinfacht beschrieben betreibt jeder ONE-Record-Teilnehmer einen Webserver, auf dem er für jedes selbst verwaltete Datenobjekt eine Webseite erstellt. Der Weblink, die sogenannte URI, ist somit ein einzigartiger Identifikator für jedes Datenobjekt. In den Webseiten selbst sind dann die Parameter des Objekts – bei Packstücken zum Beispiel Größe und Gewicht – mit ihren Werten enthalten. Die Beziehung zu anderen Datenobjekten, wie Packstück und Container, sind ebenfalls als Parameter enthalten, die als Wert den Weblink des Objektes beinhalten. So hat ein Packstück beispielsweise den Parameter "geladen auf Container" mit dem Weblink eines Containerdatenobjektes als Wert.

Dieser zeigt gerne auch auf einen anderen Webserver als der des Packstückes. Konsequent durchgeführt entsteht so ein riesiges Netzwerk aus Webseiten und enthaltenen Daten, durch das man sich – bildlich gesprochen – durchklicken kann. Das "Linked Data"-Konzept ist hier keinesfalls neu und wird bereits seit den 2000ern erfolgreich eingesetzt und entwickelt, um ein maschinenlesbares Internet zu erschaffen. Auch in der Logistik ist ONE Record nicht das einzige Linked-Data-Projekt: Mit FEDeRATED existiert ein EU-unterstütztes Projekt, das die gesamte Logistik abdecken soll und an das ONE Record andocken könnte.

Eine weitere Besonderheit von ONE Record ist der Open-Source-Ansatz. Der Entwicklungsprozess findet im Gegensatz zu vorherigen Initiativen nicht hinter verschlossenen Türen statt, sondern kann live eingesehen werden. Die Iata stellt die grundlegenden Dateien und Implementierungsprinzipien (derzeit noch primär für die Pilotierung) komplett kostenfrei über GitHub zur Verfügung und jeder kann sich in die weitere Entwicklung einbringen.

Der quelloffene ONE Record-Standard ermöglicht das gemeinsame Auslesen und Bearbeiten eines einzigartigen Datensatzes, der mittels Linked Data auf mehreren Servern verteilt gehostet wird © Niclas Scheiber | Frankfurt University of Applied Sciences

Das Potenzial von ONE Record

ONE Record erschlägt viele Probleme, die die Informationsflüsse der Luftfracht derzeit aufweisen. Durch das Linked-Data-Konzept gibt es eine zentrale Wahrheit für alle Prozessbeteiligten, die gemeinsam gepflegt wird. Das Datenmodell erhöht die Datenqualität und -granularität deutlich und ermöglicht es, auch solche Daten zu teilen, die derzeit noch über bilaterale Schnittstellen ausgetauscht werden. Hierbei sind sogar Anhänge wie Fotos von Beschädigungen und Scans von Echtheitszertifikaten enthalten.

Der Piece-Level-Ansatz bildet die physische Realität deutlich besser ab: Beispielsweise können Zollprobleme bei nur teilweise ankommenden Sendungen (sogenannte Part Shipments) entfallen oder die Suche nach fehlenden Packstücken einfacher werden. Dass die heutige Datenstruktur nicht zur physischen Welt der mehrfach konsolidierten Sendungen passt, erfahren gerade viele Luftfrachtunternehmen in der Vorbereitung auf das neue Zollverfahren ICS2. Mit ONE Record könnte es ganz einfach sein.

Durch das Datenmodell ist zudem sichergestellt, dass alle dieselbe Sprache sprechen. Mit dem Aufsetzen eines ONE-Record-Servers können selbst kleine und mittelständische Unternehmen mit überschaubarem Aufwand am Datenaustausch partizipieren.

Noch sind es allerdings Potenziale, die gehoben werden müssen. Denn der Standard ist noch weit davon entfernt, direkt umsetz- und implementierbar zu sein. Um zu sehen, was möglich ist, veranstaltet die Iata regelmäßig Hackathons. Hierbei sind einige spannende Lösungen entstanden, wie Tools zum Container-Tracking und Sharing in der Luftfracht, der Steuerung und Priorisierung von LKWs basierend auf ihrem Inhalt, KI-basierte Datenchecks bis hin zur Nachverfolgung von Packstücken des gerade hippen, weil oftmals nötigen Gepäckstücktrackings.

Darüber hinaus sind auch großflächige Anwendungen von Vorhersagen mittels KI oder Process-Mining dank des qualitativ hochwertigen Datennetzwerkes von ONE Record möglich.

Forschung für die Luftfracht von morgen

Beim Forschungsprojekt "Digitales Testfeld Air Cargo" haben sich die Projektpartner zum Ziel gesetzt, die Potenziale der Luftfracht von morgen zu demonstrieren. Die Datenbasis für alle Teilprojekte vom KI-gestützten Forecasting bis zum autonomen Warehousehandling bilden dabei ONE-Record-Datenstrukturen. Hierfür entwickeln wir zum einen NE:ONE, ein Open-Source-Softwarepaket zur einfachen Implementierung von ONE Record, und bringen uns aktiv in die weitere Entwicklung des Standards ein.

Zum anderen erproben wir die Nutzung des Datennetzes mittels eines unternehmensübergreifenden digitalen Zwillings der gesamten Luftfrachttransportkette, der direkt an das ONE-Record-Netz andockt und daher auf komplexe Schnittstellen zu einer Vielzahl von Legacy-Systemen verzichten kann.

Mit NE:ONE-Tag bringen wir die Vorteile von ONE Record aus der digitalen Welt direkt in die Lagerhalle und auf den Shopfloor. NE:ONE-Tag ermöglicht, Daten aus dem ONE-Record-Netz automatisiert zu aggregieren und bedarfsgerecht auf mobilen Geräten anzeigen zu lassen. Mittels unseres ONE-Record-IoT-Hubs kommen wir der Vision einer scannerfreien Luftfrachtabwicklung einen großen Schritt näher, indem Konsolidierungs- und Transportprozesse automatisch erfasst und dokumentiert werden.

Aus allen Forschungsergebnissen, die bis September 2024 in dem Projekt erarbeitet werden, entsteht ein "Neuland", welches in zehn Jahren hoffentlich als immer dagewesene Selbstverständlichkeit angesehen wird und für andere Branchen eine Reise in die Zukunft statt in die Vergangenheit darstellt.

Über den Autor { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2022/12/niclasschreibewr-0B2JWP__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Privat"} } Niclas Scheiber ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institute for Aviation & Tourism Management der Frankfurt University of Applied Sciences. Derzeit ist er für die Entwicklung des Digitalen Avatars sowie der Weiterentwicklung von ONE Record innerhalb des Digitalen Testfelds Air Cargo verantwortlich. Mail: niclas.scheiber@fb3.fra-uas.de / Linkedin

Über den Autor { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2022/12/bierwirth-CKBwS4__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Thomas Häfner"} } Prof. Dr. Benjamin Bierwirth ist Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Leiter des Studiengangs Global Logistics (M.Sc.) an der Frankfurt University of Applied Sciences. Darüber hinaus ist er Direktor des Institute for Aviation & Tourism Management und Projektleiter des Digitalen Testfelds Air Cargo für die Frankfurt UAS. Mail: benjamin.bierwirth@fb3.fra-uas.de / Linkedin