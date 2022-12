Im Vergleich zu anderen Logistikbereichen ist die Abfertigung in den Luftfrachtlagern gefühlt vor einigen Jahrzehnten stehengeblieben. Statt auf autonome, KI-gesteuerte Warenlogistik trifft man an Flughäfen auf manuelle Arbeit und Rohrpostsysteme. Warum ist das so?

Wer Logistikzentren an Flughäfen anschaut, der könnte denken, dass die Zeit stehen geblieben ist. Das Frachthandling geschieht im Wesentlichen manuell. Es gibt Tintenstrahl- sowie Nadeldrucker, selbst Rohrpost kommt noch zum Einsatz. Wissen ist oft nur in den Köpfen der Beschäftigten gespeichert. Das soll sich nun ändern. Teil 1 der airliners.de-Serie "Luftfracht-Digitalisierung" beschäftigt sich mit den Gründen für die nostalgischen Abläufe.

Zu Beginn ein Bekenntnis: In den ersten Karriereabschnitten des Autors am Flughafen Frankfurt spielte Luftfracht keine Rolle. Die Anziehungskraft dessen, was sich in den Cargo-Cities abspielte, war begrenzt: Viele LKW, viele Lagerhallen, viel Gabelstapler-Tetris. Endlose Pappkarton- und Containerreihen, zwischen denen ab und zu ein schicker Rennwagen hervorblitzte. Ansonsten Diesel, Dollies, Dunkelheit. Naja.

Im Kontrast zur Entwicklung von biometriegestützten Grenzkontrollstellen für Passagiere, automatisierten Kleinbussen, Gepäckrobotern, hippen Restaurant- und Immobilienflächen hatte die gelegentliche Verladung von Lamborghini, Maserati und Co. offenbar nicht hell genug gestrahlt. Das hat sich zwischenzeitlich geändert, denn in der Luftfracht gibt es noch viel zu erforschen.

Sprung in die Gegenwart: Im Rahmen eines großen, vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) mit circa sieben Millionen Euro geförderten Luftfrachttestfelds ("DTAC") arbeiten führende deutsche Flughäfen, Airlines, Abfertiger und Spediteure gemeinsam mit Forschenden an der Digitalisierung und Automatisierung der gesamten Abfertigungskette.

Neben einer digitalen Datendrehscheibe für alle Akteure sowie KI-Algorithmen sollen robotische Systeme und Prototypen autonomer Transportfahrzeuge zum Handlingeinsatz an deutschen Flughäfen gebracht werden.

Für Außenstehende vielleicht überraschend, aber wahr: Das Business besteht heute zum Großteil noch aus harter, manueller, "ehrlicher" Arbeit. "Das Handling der Luftfracht," so sagte es Professor Karl-Rudolf Rupprecht, ehemaliger Vorstand Operations der Lufthansa Cargo AG, dem Autor einmal achselzuckend während der Arbeit an einer gemeinsamen Studie, "ist nun mal nicht sexy."

Wer schon einmal Paketzentren oder die Containerabfertigung an modernen Seehäfen besichtigt hat, den beeindrucken wohl nicht einmal die automatisierten Hochregallager, die der eine oder andere Luftfrachtakteur teils schon vor vielen Jahren in den eigenen Hallen verbaut hat.

Zu sehr ist in vielen Flughafen-Cargo-Cities spürbar die Zeit stehen geblieben, so nah an den Flugzeugen mit all der Ingenieurskunst und der nicht enden wollenden Faszination des Fliegens, nur wenige hundert Meter entfernt von den Passagieren. Während die Stadt Berlin für den Slogan "arm, aber sexy" bekannt ist, könnten Außenstehende dem Luftfrachthandling in Deutschland das Motto "traditionell, aber durchaus effizient" zuschreiben – weil es immer auch so ging, weil niemand den Anfang machte.

Luftfracht versprüht 70er Jahre Charme

Folglich wird in den Frachthallen weiterhin auf kleinstem Raum mit Hochdruck manuell gestapelt, beladen, geschleppt, gesucht und zuweilen geflucht, während unsere Online-Bestellungen vom Paketzentrum bis kurz vor der Haustür kaum noch angefasst werden müssen.

Positiv gesprochen ist der "Charme der 1970er-Jahre" in weiten Teilen des Luftfrachthandlings bis heute erhalten geblieben. Wer dies nicht glauben oder ein wenig in Nostalgie schwelgen mag, dem sei eine aufschlussreiche wie emotionale Videogegenüberstellung aus den 1970er- und 2020er-Jahren nahegelegt.

Nun wächst das Luftfrachtsegment aber offenbar – bis auf jüngste Dellen – nahezu ungebremst weiter, trotz Pandemie, trotz globaler Krisen, und vor allem ohne Rücksicht auf den Fachkräftemangel.

Beteiligte Unternehmen suchen händeringend nach Verstärkung, die kaum zu finden ist. Bei derzeit steil steigenden Ausgaben für den täglichen Lebensbedarf können zunehmend selbst geringste Gehaltsunterschiede dazu führen, dass mühsam angelernte operative Beschäftigte mit viel Insiderwissen morgen bei der Konkurrenz von nebenan anheuern. "Wir nehmen alles, was Beine, Hände und Kopf hat und natürlich die Sicherheitsüberprüfung besteht." So oder so ähnlich hört es der Autor derzeit projektunabhängig an mehreren Standorten deutschlandweit.

Ganz anders die Seefracht

Schnitt. Apropos Seehäfen: Die großen Personalprobleme der Luftfrachtakteure dürften dort bestenfalls müde belächelt werden. Bereits im Jahr 2002 wurde in Hamburg-Altenwerder ein weitgehend automatisiertes Abfertigungsterminal für große Containerschiffe eröffnet.

Es gibt dort großflächig umzäunte Bereiche, in denen verschiedene Systeme ohne manuelle Eingriffe Ware transportieren, untereinander übergeben und lagern. Entlang der Prozesskette bedeutet dies: Vom Schiff, das noch von einem menschlichen Kranführer entladen wird, erfolgt über einen führerlosen zweiten Kran die Übergabe der Container an eines von etwa 90 fahrerlosen Bodentransportfahrzeugen. Dieses vollzieht automatisiert den Transportauftrag zur entsprechenden Lagerstelle.

Dort findet eine zweite Übergabe ohne menschlichen Eingriff an einen fahrerlosen Straddle Carrier (eine Art Lagerkranfahrzeug) statt. Dieser Carrier sorgt automatisiert für die korrekte Ein- und spätere Auslagerung der Container. Erst bei der Verladung auf LKW steuert aus gesetzlichen Gründen wieder ein Mensch den entsprechenden Carrier.

Die Systeme sind etabliert; die Verantwortlichen vor Ort machen sich Gedanken beispielsweise über Detailoptimierungen in Bezug auf Flottenmanagement und künstliche Intelligenz. International gibt es inzwischen bereits seit einigen Jahren vollständig automatisierte Containerterminals; die ersten Ansätze gehen bis in die frühen 1990er-Jahre zurück.

Kaum Standardisierung der Luftfrachttransporteinheiten

Der Gegensatz zur Luftfrachtabfertigung könnte größer kaum sein. An europäischen Flughäfen hat bislang jedes einzelne automatisierte Fahrzeug, das testweise zum Einsatz kommt, auch im Jahr 2022 den Rang einer kleinen Sensation. Alles – mit Ausnahme von Regalsystemen –, was auch nur kleinste Strecken fahrerlos zurücklegen kann, wird als visionäre Zukunftslösung bestaunt. Wie ist dies möglich; warum liegen offenkundig mehr als zwei Jahrzehnte zwischen den Automatisierungslevels beim Handling der beiden Verkehrsträger?

Ein wichtiger Grund ist im Maß an Standardisierung der Transporteinheiten, also der Seefrachtcontainer beziehungsweise Luftfrachteinheiten, zu finden. Während in Hamburg-Altenwerder überwiegend 20 und 40-Fuß-Seecontainer ("halbe" und "ganze" Einheiten) abgefertigt werden und die Beschaffenheit der darin verladenen Ware kaum eine Rolle spielt, ist der Standardisierungsgrad im Bereich der Luftfrachtabfertigung vergleichsweise gering. Dies gilt sowohl für die Ware, die oft erst am Flughafen in luftfrachtgeeignete Einheiten ("ULD"; steht für Unit Load Device) verbaut wird, als auch – mit Abstrichen – für ebendiese ULDs.

Können Containerschiffe zumeist vollständig oder überwiegend mit den oben genannten "halben" beziehungsweise "ganzen" Einheiten beladen werden, haben verschiedene Flugzeugtypen zum Teil sehr unterschiedliche Anforderungen, was unter anderem die Maße, Konturen, Positionierung und Gewichtsverteilung der ULDs anbelangt.

Dies führt zu einem weiteren wesentlichen Grund für die Gegensätze zwischen See- und Luftfrachtabfertigung: dem Maß an Standardisierung der vor- beziehungsweise nachgelagerten Abfertigungsprozesse. Wie oben beschrieben, laufen die Prozessschritte zwischen Schiff, Lagerstelle und LKW an Containerhäfen über verschiedene Fahrzeug- und Systemtypen hinweg überwiegend automatisiert und ohne Wechsel des Transportbehältnisses ab.

Ganz anders die Luftfrachtabfertigung: Häufig werden die Ware beziehungsweise Sendungen für den Export per LKW lose am Flughafen angeliefert ("Piece-" beziehungsweise "Shipment-Level"), dort überwiegend händisch auf ULDs verbaut ("BUP-Level"; BUP steht für "Build-up") und diese ULDs in kleineren Verbünden ("Dolly-Züge") zum Flugzeug transportiert.

Konkret bedeutet das: Von der goldenen Uhr über das neueste Smartphone und dringend benötigte Maschinenersatzteile bis hin zu tiefgekühlten Impfstoffen, Frischobst, Särgen und Gefahrgütern werden unterschiedlichste Waren oft erst am Flughafen konsolidiert und lufttransportfähig gemacht. Im Import verläuft der Prozess analog in umgekehrter Reihenfolge: Beim sogenannten Abbau ("Break-down") werden die ULD/BUP zumeist händisch entladen; das Handling verschiebt sich somit von BUP- auf Shipment- beziehungsweise Piece-Level.

Vielzahl an Prozessvariationen

Hieraus ergibt sich eine Vielzahl an Prozessvariationen. Insgesamt rund 15 Prozessabschnitte lassen sich für Im- und Export allein zwischen Anfahrt beziehungsweise Ankunft des LKW an einem Ende und dem Übergabepunkt an den Ground Handler auf dem Vorfeld am anderen Ende identifizieren. Bestimmte Abschnitte der Prozesskette wie beispielsweise Build-up, Break-down und Zollbeschau werden teilweise auch vorgelagert an den Speditionsstandorten "on-" oder "off-airport" erbracht. Andere Abschnitte der Prozesskette können entfallen – wie beispielsweise die Lagerung im Falle des Expressfrachthandlings.

In Summe können somit für Import und Export insgesamt circa 120 unterschiedliche Transport- und Laufwege identifiziert werden. Zum Teil werden Prozessstellen wie beispielsweise Sonderfrachtlager hierbei noch vereinfachend als Sammelkategorie verwendet; die tatsächliche Prozessvariation dürfte somit je nach Beschaffenheit des betrachteten Lagers deutlich breiter ausfallen. Es gibt zwar regelmäßige Abläufe, aber häufig keinen (einzigen) standardisierten, klar definierten Fahr- oder Laufweg zwischen Annahme und Übergabe von BUPs beziehungsweise Pieces.

Auch andere Faktoren spielen eine Rolle bei den stockenden Automatisierungsbestrebungen. Hierzu gehören unter anderem die hohe Flächeneffizienz beziehungsweise Flächenknappheit an Flughäfen, der Reifegrad und die notwendige Spezialisierung der benötigten Automatisierungstechnologie, die Sorge vor Prozessverlangsamung, Haftungsrisiken und das notwendige Investitionsvolumen in einem hart umkämpften Marktumfeld. Einzelne Luftfrachtakteure können, beziehungsweise wollen das Risiko, eine gut geölte, eingespielte, sehr flexible, optimierte, manuelle Prozesskette durch Neugestaltung einzelner Prozessabschnitte aus dem Gleichgewicht zu bringen, aktuell oft nicht eingehen.

Anders verhält es sich bei jüngsten Neubauprojekten ("Greenfield-Ansatz"): Automatisierungsansätze spielen hier – insbesondere international – zunehmend eine Rolle, beispielsweise mit Blick auf sieben fahrerlose Systeme, die ab dem Jahr 2024 in einem neuen Frachtterminal am Flughafen Amsterdam zum Einsatz kommen sollen. Auch derartige Greenfield-Ansätze setzen nach derzeitigem Kenntnisstand auf eine stärkere Standardisierung der neuen, digitalen Abläufe, um die Vorteile der Automatisierungstechnologie bestmöglich abrufen zu können.

Zeit für ein Zwischenfazit

Zwei wesentliche Faktoren bedingen die Vielfalt an Prozessvarianten und erklären den bislang sehr niedrigen Automatisierungsgrad im Bereich des Luftfrachtlagerhandlings: Erstens die stark variierende Beschaffenheit der Ware auf Piece-Level und zweitens die variierenden luftfrachtspezifischen Anforderungen auf BUP-Level. Diese und weitere Faktoren machen bestehende Luftfrachtlager zu komplexen Orten, an denen Menschen mit detailliertem Prozess-Know-how unter Zeitdruck sehr eng zusammenarbeiten und gemeinsam funktionieren müssen. Wie Luftfrachthandling moderner umgesetzt werden könnte, lesen Sie im zweiten Teil dieser Serie.