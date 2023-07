Kurzmeldung Luftfracht in Deutschland nimmt auch im zweiten Quartal weiter ab

Auch im zweiten Quartal hat die umgeschlagene Luftfracht in Deutschland weiter abgenommen. Das teilt der Verband der Air-Cargo-Abfertiger in Deutschland (VACAD) mit. Insgesamt seien demnach 380.000 Tonnen abgefertigt worden, was einem Minus von 14,5 Prozent im Vergleich zu 2019 entspricht. Im ersten Quartal stand hier noch ein Rückgang von 16,4 Prozent.