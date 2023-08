Was nach dem Luftfracht-Boom bleibt

Die Luftfracht erlebte eine Rekordnachfrage, als wegen Corona die Grenzen geschlossen wurden, was die Lieferketten lahmlegte. Jetzt leidet sie unter Überkapazitäten und sinkenden Frachtraten.

Passagierflugzeuge, die während der Corona-Krise am Boden geblieben waren, fliegen wieder und konkurrieren mit der sogenannten Belly-Fracht mit reinen Frachtflugzeugen.

Die Verschiebung der Nachfrage von Gütern zu Dienstleistungen und die sprunghaft gestiegene Ladekapazität der Passagierflugzeuge haben die Frachtraten im vergangenen Jahr um rund ein Drittel sinken lassen. Einige Piloten wandern zudem ab, um freie Stellen bei Passagierfluggesellschaften zu besetzen.

Für die rund 200 Milliarden US-Dollar schwere Luftfrachtbranche, die wertmäßig ein Drittel des Welthandels abwickelt, ist das eine Katastrophe, sagen Branchenmanager und Analysten.

Spediteure werden mehr Verhandlungsmacht haben

Das norwegische Frachtanalyseunternehmen "Xeneta" geht davon aus, dass Spediteure, deren Frachtrechnungen 2021 gestiegen sind, bei den nächsten Preisverhandlungen im Winter mehr Verhandlungsmacht haben werden.

Dies sollte den Inflationsdruck auf hochwertige, leichte Güter von Elektronik bis hin zu Luxusgütern, die traditionell per Luftfracht transportiert werden, verringern. Für die Frachtunternehmen sind dies jedoch schlechte Nachrichten.

"Sie haben eine harte Zeit vor sich. Die Spediteure sind mit Kapazitäten verwöhnt, aber sie nutzen sie nicht wirklich, weil die Nachfrage nicht wirklich da ist", sagte Xeneta-Chefanalyst Peter Sand gegenüber Reuters.

Wie groß die Probleme der Branche sind, zeigt der Antrag von Western Global Airlines, die vergangene Woche bei einem Gericht in Delaware Gläubigerschutz nach Chapter 11 beantragte. Die in Florida ansässige Fluggesellschaft berief sich dabei auf den "unnachgiebigen und schnell zunehmenden makroökonomischen Gegenwind, der ab Ende 2022 den gesamten Luftfrachttransportsektor treffen wird".

Airlines gingen insolvent und stellten Frachtgeschäft ein

Das Schicksal von Western Global steht sinnbildlich für die Risiken und Chancen im volatilen globalen Frachtgeschäft.

Die Fluggesellschaft expandierte, als Vertragskunden wie Japan Airlines, einst eine dominierende Kraft im Luftfrachtgeschäft, nach ihrer eigenen Insolvenz im Jahr 2010 den Betrieb von Frachtflugzeugen einstellten – obwohl Japan Airlines eine begrenzte Rückkehr zum Frachtgeschäft angekündigt hat.

Nun ist Western Global selbst Opfer der Marktschwankungen geworden, obwohl das Unternehmen sich auf ausgelagerte Arbeiten des US-Militärs stützt.

Nach Angaben von Xeneta kostete ein Kilogramm Luftfracht Anfang August rund 2,30 Dollar (rund 2,12 Euro), basierend auf den durchschnittlichen Spotpreisen weltweit. Das sind 35 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres und mehr als die Hälfte weniger als der Höchststand von fünf Dollar Ende 2011.

Zwar liegen die Preise immer noch 36 Prozent über dem Niveau vor der Pandemie, aber auch die Kosten für Treibstoff und Arbeitskräfte sind stark gestiegen.

Luftfrachtraten verzeichnen geringeren Rückgang

Dennoch gibt es einige positive Signale. Im Juni verzeichnete die Luftfracht nach Angaben der International Air Transport Association (Iata) den geringsten Rückgang seit Februar 2022.

Laut Xeneta sind die Frachtraten von China oder Südostasien in die USA seit Mitte Juli um fünf bis sieben Prozent gestiegen. Dies könnte jedoch teilweise auf die Schwierigkeiten Chinas bei der Wiederbelebung der Binnenwirtschaft zurückzuführen sein, die im Juli in die Deflation abrutschte.

"Aus globaler Sicht sehen wir in diesem und im nächsten Jahr definitiv einen Trend zu sinkenden Zinsen", sagte Sand.

Der Abschwung kommt zu einem schwierigen Zeitpunkt für Flugzeughersteller, die in die Entwicklung neuer Frachterversionen von Großraumflugzeugen investiert haben. Die Nachfrage nach Frachtflugzeugen stieg während der Corona-Pandemie, da die Airlines ihre Flotten vergrößerten oder modernisierten.

Anteil ungenutzter Frachtflugzeuge nimmt wieder zu

Seit Mai 2019 ist die aktive Frachterflotte um 22 Prozent gewachsen, sagt Eddy Pieniazek, Leiter der Beratungsabteilung bei Ishka. Der Anteil der eingemotteten oder ungenutzten Frachtflugzeuge nimmt jedoch wieder zu.

"Nach Monaten sinkender Renditen ist es kein guter Zeitpunkt, Frachter zu kaufen", sagte ein Fracht-Airline-Experte, der nicht namentlich genannt werden wollte. Die Renditen messen die durchschnittlichen Einnahmen pro Tonne, bereinigt um die Entfernung.

Cathay Pacific, die fünftgrößte Frachtfluggesellschaft der Welt, hat die endgültige Entscheidung über einen möglichen Auftrag im Wert von zwei Milliarden Dollar (rund 1,84 Milliarden Euro) verschoben, wie aus Branchenkreisen verlautete. In einer E-Mail teilte Cathay mit, man werde weiter prüfen, welche Frachtflugzeuge benötigt würden und bleibe "für alle Möglichkeiten offen".

Boeing und Airbus bleiben bei ihren 20-Jahres-Prognosen

Boeing und Airbus teilten mit, ihre 20-Jahres-Prognosen für die Nachfrage nach weit über 2000 neuen oder umgerüsteten Frachtflugzeugen seien weiterhin korrekt. Allerdings gehe auch die Zahl der Investoren, die alte Passagierflugzeuge in Frachtflugzeuge umrüsten wollen, zurück, so Pieniazek. Damit kehrt Ruhe in eine spekulative Ecke des Jet-Marktes ein, die sich auf die Umrüstung von Flugzeugen nach dem Passagierbetrieb spezialisiert hat.

"Wir sehen, dass die Leute ihre Bestellungen verlangsamen, aufschieben und die Flugzeuge nicht sofort nach der Umrüstung an die Kunden ausliefern", sagte Robert Convey, Senior Vice President bei Aeronautical Engineers in Miami, gegenüber Reuters.