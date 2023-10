Luftfahrtversicherer verhindern Israel-Rettungsflüge

Die geplanten Evakuierungsflüge für in Israel gestrandete Ausländer beschäftigen die Luftfahrtversicherer.

Einige Versicherungen hätten die Geschäftsbedingungen geändert, nach denen Israel bisher nicht als Hochrisikogebiet eingestuft wurde, sagte Neil Roberts, Versicherungsexperte von Lloyd's Market Association.

Norwegian Air sagte in der Folge einen geplanten Evakuierungsflug von Tel Aviv nach Oslo wegen fehlender Versicherungsdeckung ab.

"Der Grund ist, dass die Versicherungsgesellschaft, mit der Norwegian und eine Reihe anderer Fluggesellschaften zusammenarbeiten, keine Flüge nach Tel Aviv mehr abdeckt", teilte Norwegian in einer Erklärung mit.

Norwegian Air sollte norwegische und andere nordische Staatsbürger, die in Israel festsitzen, am Donnerstagabend aus dem Land fliegen. Der Flug war bereits am Mittwoch verschoben worden.

Die niederländische KLM teilte am späten Mittwoch mit, sie habe ein Angebot an die niederländische Regierung, niederländische Staatsbürger aus Israel auszufliegen, wegen Sicherheitsbedenken zurückgezogen.

KLM erklärte: "Die jüngsten Informationen über die Situation in Israel deuten darauf hin, dass es für eine zivile Fluggesellschaft nicht möglich ist, einen für Besatzung und Passagiere sicheren Flug durchzuführen".

Das niederländische Außenministerium erklärte, es werde stattdessen am Donnerstag ein Militärflugzeug nach Israel schicken.

Ein Sprecher der Schwestergesellschaft Air France sagte jedoch, ein Flug von Paris werde am Donnerstag stattfinden. Die beiden Fluggesellschaften gehören zum gleichen Mutterkonzern Air France-KLM, sind aber operativ getrennt.

Lufthansa fliegt wie angekündigt

Die deutsche Lufthansa hielt an ihren Plänen für Evakuierungsflüge am Donnerstag und Freitag fest. Für die Flüge im Auftrag der Bundesregierung hatten sich zahlreiche Piloten und Flugbegleiter trotz der bestehenden Sicherheitsrisiken freiwillig gemeldet, wie die Airline auf Anfrage mitteilte.

Die Lufthansa will am Donnerstag und Freitag mit insgesamt acht Flügen Bürgerinnen und Bürger nach Hause holen. Es handele sich um Sonderflüge im Auftrag des Auswärtigen Amts, hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums. Auch Condor wird im Auftrag der Bundesregierung zwei Flüge durchführen. Sie sollen am Wochenende stattfinden.

Das Auswärtige Amt hatte die Ausreisewilligen zuvor darauf aufmerksam gemacht, dass die Anreise zum Flughafen auf eigene Gefahr erfolgen müsse. "Wägen Sie etwaige Risiken sorgfältig ab", heißt es. Änderungen seien zudem aufgrund der "volatilen Sicherheitslage jederzeit möglich". Das Auswärtige Amt könne nicht garantieren, dass die Flüge tatsächlich wie geplant stattfinden können.

Mehrere Fluggesellschaften, darunter El Al, fliegen weiterhin Ziele in Europa an. El Al baut ihr Flugangebot derzeit sogar aus, um Israelis nach Israel zu fliegen. Die Airline hält ihren Flugbetrieb, darunter auch Verbindungen nach München und Frankfurt, aufrecht, zumal nach der Einberufung zum Militärdienst viele israelische Reservisten in ihre Heimat fliegen. El Al hat laserbasierte Raketenabwehrsysteme an Bord.

Nach Angaben des Auswärtigen Amtes halten sich mehr als 100.000 Deutsche in Israel auf, die Mehrzahl von ihnen deutsch-israelische Doppelstaater. In der Krisenliste hatten sich bis Mittwochmorgen mehr als 5000 von ihnen registriert. Unklar sei aber, wie viele von ihnen das Land verlassen wollen.

Wenn alle Stricke reißen, könnte die Luftwaffe zum Einsatz kommen. "Wir stehen jederzeit bereit zu tun, was zu tun ist, wenn die Lage in Israel und die außenpolitische Einschätzung von Kanzleramt und Auswärtigem Amt das hergeben", sagte der SPD-Politiker der ARD.