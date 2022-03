Die Iata und der europäische Flughafenverband ACI Europe fordern die Aufhebung aller verbleibenden Corona-Beschränkungen für Reisen innerhalb der EU und des Schengen-Raums. Tests, Impfnachweise oder Passagierlokalisierungsformulare seien nicht mehr notwendig. Auch das Tragen von Masken auf Flügen sei abzuschaffen, sofern es in den beflogenen Staaten in Innenräumen ebenfalls nicht mehr erforderlich sei, heißt es in einer Mitteilung.