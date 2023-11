Rohde & Schwarz hat im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2022/2023 Aufträge im Wert von über drei Milliarden Euro verbuchen können, wie der Technologiekonzern mitteilt. So konnte Rohde & Schwarz in den vergangenen Monaten Sicherheitsscanner vom Typ R&S QPS201 auch in den USA installieren und hat mit der Deutschen Flugsicherung DFS 4000 ATC-Funkgeräte an mehr als 100 Funkstandorten in Deutschland erfolgreich auf den neuesten Stand gebracht.