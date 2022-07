Besonders Luftfahrtservicekräfte von Personalabbau betroffen

Während der Corona-Pandemie wurde Personal in hoher Zahl entlassen. Getroffen hat es dabei vor allem Servicekräfte, wie aus einer Analyse von Europairs hervorgeht. Bis zum September 2021 wurden rund 20 Prozent des Personals abgebaut.

Gepäckwagen am BER.

Die Luftfahrtbranche hat vor allem bei den Bodendienstleistern Personal abgebaut. Wie aus einer Erhebung des Beratungsunternehmens Europairs hervorgeht, traf es in hohem Maße Servicekräfte des Flughafens.

Die Zahlen, die bis in den September 2021 reichen und von Kurzarbeitergeld geschütztes Personal ausschließen, zeigen einen Rückgang der Arbeitskräfte um rund 20 Prozent.

Von ehemals fast 44.000 Beschäftigten wurden bis zum September vergangenen Jahres fast 9000 entlassen, sodass nur noch 35.000 Servicekräfte für Flughäfen zur Verfügung standen.

Laut Europairs sprechen die aktuell schwierigen Situationen an den Flughäfen dafür, dass "dieser 'Brain Drain' noch längst nicht wieder kompensiert wurde/werden konnte", wie das Unternehmen in einer Kurzanalyse schreibt.

Servicekräfte im deutschen Luftverkehr wurden bis September 2021 stark abgebaut © Europairs

Der Stellenabbau hat Cockpit- und Technikpersonal nicht so stark getroffen. Der Abbau lag bei etwa fünf Prozent. Zudem zeigten sich zwischen Juni und September 2021 in diesen beiden Berufsgruppen bereits Erholungseffekte. Die Anzahl der Beschäftigten stieg wieder.

Bei Technikpersonal ging es Mitte 2021 wieder aufwärts. © Europairs

Positiver Trend abseits der Servicekräfte erkennbar

Dieser Trend setzte sich auch in den folgenden Monaten in diesen beiden Berufsgruppen fort, wie den Statistiken zu Arbeitslosen und Arbeitssuchenden zu entnehmen ist. Für Servicekräfte fehlen weitere, aktuellere Zahlen.

Das Chaos an den Flughäfen zeigt aber, dass der Mangel an Servicekräften am Boden offensichtlich ist. Dazu kommen Programme für die Einstellung von Aushilfen aus anderen Ländern.

Doch die Einarbeitung braucht viel Zeit, sodass der akute Mangel nicht behoben werden kann. Zudem meldeten die Flughäfen weniger Bedarf als ursprünglich gedacht. Die Situation unterscheidet sich jedoch auch von Flughafen zu Flughafen. Berlin und Hamburg konnten den Andrang zum Ferienbeginn gut meistern.