Luftfahrtmesse ILA im Mai soll stattfinden

Nach dem Ausfall der ITB droht in Berlin momentan keine weitere Absage einer Leitmesse wegen des Coronavirus. Nach aktuellem Kenntnisstand werde die ILA Berlin im Mai am Standort Schönefeld stattfinden, heißt es.

Besucher auf der ILA 2018. © Messe Berlin

Laut eines Messesprechers sei das Interesse der Aussteller ungebrochen, es gebe so viele Anmeldungen wie bei der letzten Ausgabe der Messe vor zwei Jahren. "Wir werden über 1000 Aussteller und 50 Konferenzen haben", sagte der Sprecher.

Die ILA ist vom 13. bis 17. Mai auf dem Messegelände in Selchow am Rande des neuen Hauptstadtflughafens BER geplant. Alle zwei Jahre lockt die Messe Zehntausende Fach- und Privatbesucher. Fluggesellschaften besiegeln dort Millionengeschäfte. Vor zwei Jahren kamen die Aussteller aus 41 Ländern, ihre Stände lockten 180 000 Besucher an. Die Messe versicherte, den Auflagen und Empfehlungen der Gesundheitsämter zu folgen.

Veranstalter treffen Vorkehrungen zum Schutz vor dem Coronavirus

Auf ihrer Website informieren die Veranstalter über Vorkehrungen, die die Ausbreitung des Coronavirus verhindern sollen. So soll es an den Eingängen und in den Toiletten Desinfektionsmittelspender geben. Häufig genutzte Flächen wie Handläufe und Türklinken sollen häufiger gereinigt werden. Messebesucher werden aufgerufen, sich nicht zu umarmen oder die Hand zu geben.

Die Internationale Tourismus-Börse (ITB) wäre an diesem Wochenende zu Ende gegangen. Die Veranstalter hatten sie jedoch fünf Tage vor Beginn abgesagt. Zur Begründung hieß es, die Messe sei unter den Auflagen des Gesundheitsamts nicht durchführbar. So sei verlangt worden, dass jeder Teilnehmer belege, nicht aus einem Risikogebiet zu stammen oder Kontakt zu Menschen von dort gehabt zu haben. Auch die Hannover Messe und die Leipziger Buchmesse sind in den vergangenen Tagen abgesagt worden.