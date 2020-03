Luftfahrtmesse AERO wegen Coronavirus auf unbestimmte Zeit verschoben

Aufgrund des Coronavirus wird die Luftfahrtmesse AERO in Friedrichshafen auf unbestimmte Zeit verschoben. Die bedeutendste Messe für allgemeine Luftfahrt in Deustchland sollte eigentlich vom 1. bis zum 4. April stattfinden. "Die Branchenmitglieder der allgemeinen Luftfahrt stufen die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Risiken als zu hoch ein," so Klaus Wellmann, Geschäftsführer der Messe Friedrichshafen.