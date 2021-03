Luftfahrtkonkurrenz der Zukunft (2/2) Mit dem Hyperloop zwischen Mittelstrecken-Destinationen

Von Andreas Sebayang

Flugzeuge haben gegenüber der Bahn den Vorteil, in dünnen Luftschichten zu fliegen. Der Widerstand durch den Luftdruck ist damit gering. Das soll in den nächsten zehn Jahren auch am Boden möglich sein. Im zweiten Teil unserer Serie um zukünftige Luftfahrt-Konkurrenzkonzepte wird das Potenzial der Hyperloop-Systeme betrachtet.