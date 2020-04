Luftfahrtbranche in Deutschland plädiert für Maskenpflicht an Bord

Die deutsche Luftverkehrsbranche erarbeitet Regelungsvorschläge für die Zeit nach der Corona-Pandemie. Vorgesehen sind unter anderem eine Maskenpflicht und mehr Platz an Flughäfen. Ein viel diskutiertes Thema der letzten Tage fehlt.

Touristen wird am Flughafen Bangkok mit einem Thermal Body Scanner die Körpertemperatur gemessen. © dpa

Mit Blick auf ein Wiederanlaufen des Flugbetriebs will die deutsche Luftfahrt die Passagiere einem Bericht zufolge zum Tragen von Atemschutzmasken bringen. "Beim Boarding, im Flugzeug für die Dauer des Fluges und beim Aussteigen" solle darauf geachtet werden, "dass jeder Fluggast eine Schutzmaske trägt", zitiert die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" aus einem Konzeptpapier mit mehr als 20 Punkten.

Es sei unter den Führungen deutscher Fluggesellschaften und Flughäfen abgestimmt. "Es besteht eine entsprechende Verpflichtung des Passagiers, eine Schutzmaske mitzuführen und aufzusetzen", heißt laut "FAZ" einer der Regelungsvorschläge, der europäisch abgestimmt werden solle. Sondermaßnahmen "im Interesse des Gesundheitsschutzes für eine zu definierende Wiederaufnahmephase" könnten "zunächst für einen Zeitraum von sechs Wochen" festgelegt werden.

Mehr offene Schalter vorgesehen

Die Änderungen sollen dem Bericht zufolge schon greifen, bevor Reisende den Flughafen erreichen. So sollen Passagiere beim Online-Check-In ihre Gesundheit bestätigen, insbesondere dass sie nicht mit dem Coronavirus infiziert sind. Damit Abstände eingehalten werden, setzt die Branche auf mehr Durchsagen, Markierungen, mehr offene Schalter sowie ein zeitliches Strecken von Ein- und Ausstieg. "Wo möglich und zielführend" solle ein "Temperaturscreening", ein Fiebermessen mittels spezieller Sonden, erfolgen.

Die Möglichkeit, Mittelsitze in Dreierreihen im Flugzeug freizulassen, ist hingegen nicht in dem vorgeschlagenen Maßnahmenkatalog enthalten.

Der Bundesverband der Luftverkehrswirtschaft (BDL) teilte airliners.de mit, dass man das Risiko, sich an Bord mit Covid-19 anzustecken, als "extrem gering" erachte. Dies bestätigen auch das Robert-Koch-Institut und Behörden weltweit. Demnach ist bei der Rückverfolgung von Infektionsketten europaweit bislang kein einziger Fall bekannt geworden, bei dem eine Ansteckung mit Covid-19 an Bord eines Flugzeugs erfolgt ist. Durch die Verwendung spezieller Filter sei die Kabinenluft sauberer als jene, die der Mensch auf der Erde einatmet. Darüber hinaus würde die Luftströmung in Flugzeugen von oben nach unten stattfinden. Eine horizontale Luftströmung seitwärts oder in Längsrichtung gibt es nicht.