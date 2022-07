Boeing hat in seinem sogenannten "Pilot and Technician Outlook" des Jahres 2022 berechnet, dass die weltweite Luftfahrtbranche innerhalb der nächsten zwanzig Jahre rund 2,1 Millionen neue Arbeitnehmer braucht. So würden rund 602.000 Piloten, 610.000 Mitarbeiter in der Wartung und knapp 900.000 Flugbegleiter gebraucht werden.