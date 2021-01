Ein Luftfahrt-Blick auf das EU-UK Handelsabkommen

Europa-Flaggen vor dem Berlaymont-Gebäude in Brüssel.

Mit dem Handelsabkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU verläuft der Brexit doch noch halbwegs geregelt. Seit dem 1. Januar gelten nun auch in der Luftfahrt neue Regelungen. Ein Sonderausschuss für Luftverkehr sowie einer für Flugsicherheit sollen dabei gewährleisten, dass mit dem Ausscheiden der Briten aus der EU und den verschiedenen Übergangsfristen alles auch in Zukunft reibungslos läuft.

Aber auch jetzt ist schon vieles geklärt. Ein kompletter Abschnitt widmet sich im Handelsabkommen den Feinheiten des Luftverkehrs (ab Seite 262 im unten verlinkten Dokument). Hier wird alles von Verkehrsrechten über Vertriebsmöglichkeiten und den Rahmenbedingungen für Flugzeug-Leasing und technischer Lizenzierung festgehalten. Selbst an Dinge wie eine Kooperation in Sachen statistischer Erhebungen in Bezug auf den Luftverkehr wurde gedacht.