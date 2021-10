Die Luftfahrt benötigt eine Revolution

Der Weg zu einer nachhaltigeren Zukunft der Luftfahrt ist für unseren Planeten von entscheidender Bedeutung.

Die Emissionen des Luftverkehrs sind seit dem Jahr 2000 mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von zwei Prozent rapide angestiegen. Die Folge: Der Luftverkehr allein trug 2019 zu fast einer Gigatonne von CO2-Emissionen bei, was etwa 2,8 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe entspricht.

Obwohl die Pandemie den Flugverkehr in der ersten Jahreshälfte 2020 in einem noch nie dagewesenen Ausmaß eingeschränkt hat, blieben die Emissionen aus dem Luftverkehr hoch, was auf die Nachfrage nach Frachtflügen und die sich schnell erholenden Inlandsmärkte für Passagierflüge in ausgewählte Länder, wie etwa China, zurückzuführen ist.

Was sind die Aussichten für die nächsten zehn Jahre?

Über die Pandemie hinaus müssen die Gesamtemissionen des Luftfahrtsektors reduziert werden.

Viele der bisher von den kommerziellen Fluggesellschaften ergriffenen betrieblichen und technischen Effizienzmaßnahmen, einschließlich der Erneuerung der Flugzeugflotten durch den Ersatz älterer Flugzeuge durch neuere (was den durchschnittlichen CO2-Ausstoß pro Flug um bis zu 25 Prozent senken kann), reichen einfach nicht aus.

Zwar haben solche Nachhaltigkeitsbemühungen zu einem jährlichen Anstieg der Gesamtemissionen geführt (etwa zwei Prozent pro Jahr), der jedoch deutlich unter dem Gesamtwachstum des kommerziellen Passagierverkehrs seit dem Jahr 2000 liegt (etwa fünf Prozent pro Jahr), doch die Gesamtemissionen steigen weiter an. Um das IEA-Szenario für nachhaltige Entwicklung - das als goldene Eintrittskarte der Branche zur Erreichung ihrer öffentlich verkündeten Klimaziele gilt - zu erfüllen, müssen die CO2-Emissionen bis 2030 um ganze sieben Prozent sinken.

Zum Vergleich: 2016 hat die Internationale Zivilluftfahrtorganisation (Icao) im Rahmen ihres Corsia-Programms zum ersten Mal Klimaschutzziele für den weltweiten Luftverkehr formuliert. Nach 2020 soll der Luftverkehr laut Icao nur noch klimaneutral ausgebaut werden. Vor allem aber sollen die CO2-Emissionen des Luftverkehrs bis 2050 im Vergleich zum Jahr 2005 halbiert werden.

Über den Autor Lukas Kaestner © Lukas Kaestner Lukas Kaestner ist Mitgründer des Sustainable Aero Labs und hauptberuflich im Luftfahrtcluster Hamburg Aviation tätig, wo er den Bereich Marketing, PR & Events verantwortet. Kaestner ist zudem Vorsitzender der renommierten Crystal Cabin Award Association.

Aktuelle Klimaziele für den Luftverkehr sind unzureichend

Als ob dies nicht schon schwierig genug wäre, kommt eine im Februar 2021 veröffentlichte Studie des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) zu dem Schluss, dass die Corsia-Ziele zwar das Potenzial haben, die zunehmenden Klimaauswirkungen des Luftverkehrs abzuschwächen, die derzeitigen Maßnahmen jedoch nicht ausreichen werden, um das in Paris festgelegte Ziel von 1,5 Grad Celsius zu erreichen.

Dies liegt daran, dass Nicht-CO2-Effekte - insbesondere die das Klima erwärmende Wirkung von Kondensstreifen - nicht berücksichtigt wurden. Dies wird auch von anderen Forschungsergebnissen gestützt, die zu dem Schluss kommen, dass Kondensstreifen und Stickoxide zusammen eine größere Klimawirkung auf den Luftverkehr haben als CO2-Emissionen allein.

Die Herausforderung für die Luftfahrtindustrie könnte also nicht größer sein. Dies ist die größte Hürde für die Branche seit ihrer Gründung Anfang des 20. Jahrhunderts.

Welche Technologien haben das Potenzial, etwas zu bewirken?

Die Verringerung des Ölverbrauchs und der CO2-Emissionen ist aus technischer Sicht besonders schwierig, da die Luftfahrt auf eine hohe Energie- und Leistungsdichte angewiesen ist.

"In 2021 sind technisch realisierbare alternative Treibstofftechnologien für die Luftfahrt noch unterrepräsentiert. Außerdem werden sie in der Anfangsphase wahrscheinlich teurer sein als Kraftstoffe auf Erdölbasis. Der Luftverkehr ist preisempfindlich und außerdem einer der am schwierigsten zu dekarbonisierenden Sektoren, so dass es wichtig sein wird, ein breites Spektrum an vielversprechenden Möglichkeiten sowohl kurz- als auch langfristig zu nutzen", sagt der Mentor des „Sustainable Aero Lab“, Nico Buchholz, Führungskraft aus der Luft- und Raumfahrt, mit mehr als 15 Jahren Erfahrung als Leiter des Flottenmanagements bei der Lufthansa Group und in anderen Vorstandspositionen in der Luftfahrtindustrie.

Da der Luftfahrtsektor einer der Sektoren ist, die am schwierigsten zu dekarbonisieren sind, herrscht unter den meisten Branchenexperten Einigkeit, dass es wichtig ist, ein breites Spektrum an vielversprechenden Möglichkeiten zu nutzen, sowohl kurz- als auch langfristig.

Im Wesentlichen gibt es vier Technologiefelder, die das Potenzial haben, die Luftfahrtindustrie auf dem Weg zu ihrem langfristigen Dekarbonisierungsziel voranzubringen, und die wir in den folgenden Abschnitten vorstellen werden.

1. Das digitale Grundgerüst

Die digitale Technologie kann unter dem Gesichtspunkt der Analytik und der Big-Data-Lösungen einen großen Einfluss auf den aktuellen Flugbetrieb und die Planungssysteme haben, sowohl in der Luft als auch am Boden.

Viele Schritte im heutigen Flugbetrieb werden immer noch von Menschen ausgeführt, könnten aber automatisiert und optimiert werden, um die Effizienz zu steigern - vor allem, wenn es darum geht, den Treibstoffverbrauch zu senken.

Beispielsweise können Fluggesellschaften ihre Piloten durch eine effizientere Flugroute unterstützen, indem sie die neuesten Optimierungsverfahren auf der Grundlage detaillierter Wettervorhersagen und Echtzeit-Updates zum Flugverkehr anwenden. Ein reibungsloser und automatischer Daten- und Informationsaustausch zwischen den Luftraumkontrollzentren würde die Flugroutenplanung ebenfalls erheblich verbessern. Darüber hinaus können die Wartungspläne für Triebwerke auf der Grundlage von Datenanalysen angepasst werden, um die MRO-Durchlaufzeiten zu verkürzen.

Ein weiterer potenzieller Bereich ist das Luftverkehrsmanagement. Die Koordination des Luftraums könnte große Vorteile für die High-End-Datenanalyse bringen, vor allem wenn man bedenkt, dass der Himmel in Zukunft immer voller werden wird - Frachtdrohnen und Lufttaxis werden auch hinzukommen.

Die gleichen Effizienzgewinne können auch am Boden genutzt werden. Flughäfen könnten beispielsweise KI-gestützte Software-Lösungen einsetzen, um die Abflug- und Ankunftszeiten zu optimieren, das Staumanagement zu verbessern, Unfälle vorherzusagen und die Abfertigungseffizienz mithilfe von Computersystemen zu erhöhen und so die Auslastung des Flughafens zu verbessern.

2. Nachhaltiger Flugkraftstoff (SAF)

Neben Effizienzvorteilen im derzeitigen System - wie bei den oben genannten technischen Lösungen beschrieben - bietet nachhaltiger Flugkraftstoff (SAF), das heißt kohlenstoffarme Kerosinalternativen, die aus recycelten Materialien wie Abfallprodukten hergestellt werden, ein enormes Potenzial für die kurzfristige Reduzierung von CO2-Emissionen.

SAF hat das Potenzial, die CO2-Emissionen über den gesamten Lebenszyklus um bis zu 80 Prozent im Vergleich zu fossilem Kerosin zu senken, je nach nachhaltigem Rohstoff, Produktionsverfahren und der jeweiligen Flughafenlieferkette.

Daher ist SAF weniger eine neue Technologie als vielmehr ein alternativer Treibstoff, dessen Produktionsprozess in den kommenden Jahren viel Innovation erfahren muss - denn derzeit sind die Bemühungen um die Entwicklung von SAF (insbesondere solcher, die zu wettbewerbsfähigen Kosten und wirklich kohlenstoffarm vermarktet werden können) nur in extrem geringen Mengen verfügbar.

Der große Vorteil von SAF ist jedoch, dass keine völlig neue Infrastruktur aufgebaut werden muss. Ob SAF oder herkömmlicher Kraftstoff an Flughäfen gelagert und in Flugzeuge gepumpt wird, macht für die derzeitige Versorgungskette keinen großen Unterschied.

3. Elektrischer Antrieb (und elektrischer Hybridantrieb)

Während SAF eine unmittelbare, wenn auch begrenzte Lösung für die Verringerung der CO2-Emissionen bieten könnte, sind drastischere Ansätze, nämlich Energiequellen, die nicht auf Kerosin basieren, für den Antrieb erforderlich, um die Umweltbilanz des Luftverkehrs zu verbessern und eine echte Wirkung zu erzielen.

Eine der möglichen Perspektiven: die Elektrifizierung.

Das Hauptproblem: Die Luftfahrt benötigt eine hohe Leistung und energiereiche Brennstoffe. Die IEA kommt zu dem Schluss: "Dies begrenzt (und macht die Aussichten unsicherer), dass die Umstellung auf andere Kraftstoffe zu einem vielversprechenden Mittel der Dekarbonisierung wird, zum Beispiel durch die Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien für den Betrieb von Batterien (...)."

Und während die derzeitigen Prototypen vollelektrischer Flugzeuge nachweislich Flüge von mehr als 100 Kilometern zurücklegen können und das Potenzial haben, auf Grundlage fortschrittlicher Batteriechemie Klein- bis Schmalrumpfflugzeugen zu operieren, werden diese bis Mitte des Jahrhunderts bestenfalls auf 1000 Kilometer begrenzt sein. Dies wird nicht ausreichen, um eine Alternative zu Interkontinentalflügen zu bieten.

Ein Bereich, in dem die elektrische Revolution den Wandel in der Luftfahrt - zumindest kurzfristig - leichter vorantreiben kann, ist der Bodenbetrieb. Für Dienstleistungen wie die Beförderung von Passagieren zum Flugzeug in Bussen sowie den Pushback-Service von Flugzeugen sind elektrifizierte Transportmittel ideale Kandidaten für die Reduzierung des Treibstoffverbrauchs.

4. Wasserstoff

Nicht zuletzt könnte die größte potenzielle Strategie zur Dekarbonisierung des Luftverkehrs in den nächsten Jahrzehnten Wasserstoff sein, denn im Falle des Brennstoffzellenantriebs fungiert Wasserstoff als De-facto-Null-Emissions-Technologie, da sich die gasförmigen Emissionen auf Wasserdampf beschränken - ein Nebenprodukt des Energieerzeugungsprozesses.

Die Funktionsweise von Wasserstoff wird hier am besten erklärt.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Vorteile von Wasserstoff als Stromspeichertechnologie gegenüber SAF und Batterien recht eindeutig sind: Im Gegensatz zu Batterien, die wieder aufgeladen werden müssen, können Brennstoffzellen so lange Strom erzeugen, wie eine Brennstoffquelle (Wasserstoff) zur Verfügung steht, was schnellere Bereitstellungszeiten ermöglicht.

Einzelne Brennstoffzellen können zu größeren Systemen, die mehr Strom erzeugen können, "gestapelt“ werden, was eine Skalierbarkeit ermöglicht - und da es keine beweglichen Teile gibt, sind Brennstoffzellen leise und äußerst zuverlässig.

Und nicht zuletzt ist Wasserstoff herkömmlichen Kraftstoffen in Bezug auf die Leistungsdichte pro Gewichtseinheit überlegen. Dies ist für die gewichtsempfindliche Fliegerei von großer Bedeutung, da Wasserstoff beim maximalen Startgewicht einen Vorteil gegenüber allen anderen Energiespeichern bietet.

Auf der anderen Seite hat Wasserstoff eine geringere volumetrische Dichte, das heißt, er benötigt das vier- bis fünffache Volumen eines herkömmlichen Kraftstoffs, um die gleiche Energie an Bord zu haben. Es werden große Tanks benötigt, was dazu führen könnte, dass der A380 in naher Zukunft ein überraschendes Comeback erlebt.

Langer Rede kurzer Sinn: Wasserstoff scheint der heilige Weg in die Zukunft zu sein. Aber wie immer erfordern die Lösungen, die die größte Emissionsreduzierung bieten, auch neue Triebwerks- oder Flugzeugentwickler und/oder neue elektrische Systeme, wie Roland Berger abschließend feststellt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Wasserstoff im Vergleich zu Alternativen wie SAF und batteriegestützter Elektrifizierung die komplexeste Technologie darstellt. Außerdem stellt sich die Frage, ob der Infrastrukturbedarf und die regulatorischen Anforderungen erfüllt werden können, um ein Umfeld zu schaffen, in dem Flugzeughersteller und Fluggesellschaften Wasserstofflösungen als wettbewerbsfähige Alternative zu den heutigen Triebwerken betrachten.

Glücklicherweise gibt es eine wachsende Zahl von Start-ups, die sich dieser technischen Herausforderung stellen, wie wir gleich noch erfahren werden. Außerdem sind die Investitionen in Wasserstoff weltweit bereits auf 500 Milliarden Dollar angewachsen, da sich die Regierungen zur Dekarbonisierung verpflichtet haben.

Lufttaxis werden die Probleme der Luftfahrt nicht lösen

Wann immer der Weg zur Dekarbonisierung des Verkehrssektors diskutiert wird, bringen einige Leute Lufttaxis als die einzige Lösung ins Spiel.

Wir möchten klarstellen, dass Lufttaxis keinen Einfluss auf die von den heutigen Fluggesellschaften abgedeckten Reisestrecken haben werden, das heißt, auf Entfernungen von mehr als 1000 Kilometern. Sie könnten die Art und Weise verändern, wie einige von uns innerhalb von Städten und ein wenig darüber hinaus reisen (denken Sie an die Strecke von Berlin nach Hamburg) - sie könnten ein zusätzliches Transportmittel zum heutigen Transportmix sein, aber nichts, was Fernreisemittel wie Flugzeuge oder Züge ersetzen wird. Im besten Fall werden die Lufttaxis keine zusätzlichen Emissionen zu dem, was der Verkehrssektor bereits verursacht, produzieren. Und das ist schon schwierig genug, denn viele Experten bezweifeln sogar, dass eVTOLs Verkehrsstaus in Städten verhindern können - aber das ist ein ganz anderes Thema.

Der jüngste Bericht "Economics of Vertical Mobility" von Porsche Consulting gibt eine ernüchternde, aber zutreffende Einschätzung der möglichen Auswirkungen von Lufttaxis:

"Lufttaxis bieten aufgrund der geringen Anzahl von Passagiersitzen pro eVTOL und einer begrenzten Anzahl von Start- und Landeslots pro Vertiport nur eine begrenzte Transportkapazität. Wir erwarten, dass der anfängliche Vertiport-Durchsatz unter 100 Passagieren pro Stunde liegen wird. Selbst wenn die Vision von ‚Uber Elevate‘, das von Joby Aviation übernommen wurde, von Megaports mit 1000 Starts und Landungen pro Stunde [4] Wirklichkeit werden sollte, könnten diese nur maximal 3000 Passagiere pro Stunde abfertigen, wenn man von einer stark frequentierten Strecke und drei Passagieren pro Lufttaxi ausgeht. Diese maximale Durchsatzkapazität entspricht der einer einspurigen Straße mit einem Durchsatz von etwa 2500 bis 3000 Passagieren pro Stunde. Zum Vergleich: Eine U-Bahn kann auf einer einspurigen Strecke mit 1000 bis 1500 Fahrgästen pro U-Bahn etwa 30.000 bis 45.000 Fahrgäste pro Stunde befördern."

Die Rolle der Start-ups

Auf die Frage, welche Unternehmen in der Lage sind, all diese technischen Innovationen in der Luftfahrtindustrie voranzutreiben, lautete die Antwort bisher: nur die beiden großen Flugzeughersteller Boeing und Airbus.

Während Airbus öffentlich ankündigte, sich auf Wasserstoff als Schlüsseltechnologie für eine saubere Zukunft der Luftfahrt zu konzentrieren und bis 2035 einen Wasserstoff-Jet auf den Markt bringen zu wollen, war Boeing bei der ökologischen Erneuerung der Branche zurückhaltender.

Glücklicherweise hat sich in den letzten Jahren, wie in den meisten Branchen des 21. Jahrhunderts, eine Welle von Start-ups gebildet, darunter auch solche, die bereit sind, in die Luftfahrt einzusteigen und die Branche in eine nachhaltigere Zukunft zu führen. Dies ist eine vielversprechende Entwicklung. Wir sind davon überzeugt, dass disruptive Innovationen im Hinblick auf eine nachhaltige Zukunft der Luftfahrt in hohem Maße von einem lebendigen Startup-Ökosystem profitieren würden, das wohl kühner experimentiert als die traditionelle Gruppe der etablierten Luftfahrtunternehmen. Ein gutes Beispiel für diesen Ansatz ist der Raumfahrtsektor, in dem stark finanzierte Startups wie SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic und andere in jüngster Zeit ein Spielfeld gestört haben, das traditionell von der NASA und anderen nationalen Raumfahrtbehörden dominiert wurde.

Stephan Uhrenbacher, Gründer und CEO von Sustainable Aero Lab: "Die Startups, die in letzter Zeit die meiste Aufmerksamkeit in der Luft- und Raumfahrt erhalten haben, beschäftigen sich mit Raumfahrt und städtischen Lufttaxis. Diese Produkte sind zwar aufregende Flugobjekte und befriedigen die Sehnsucht der Menschen, aber weder die Lufttaxis noch die Beförderung von mehr Menschen in den Weltraum lösen das Problem der kommerziellen Luftfahrt: Das Fliegen muss kohlenstofffrei werden. Und das muss viel schneller geschehen, als die meisten in der Branche glauben. Das eröffnet Raum für Start-ups, die Komponenten für künftige Flugzeuge oder sogar ganze Flugzeuge, aber auch neue Betriebsarten anbieten können."

Doch wer sind die Akteure, die sich mit dem Flugverkehr im eigentlichen Sinne befassen, das heißt, mit der nachhaltigeren Beförderung von Passagieren über lange Strecken, von Land zu Land und über Ozeane hinweg?

Planung neuer nachhaltiger Luftfahrt-Start-ups

In der folgenden Übersicht haben wir alle Start-ups aufgelistet, die wir - das "Sustainable Aero Lab" - als "die nächste Generation der nachhaltigen Luftfahrt" betrachten. Wir finden diese Akteure äußerst inspirierend, da wir entweder während unserer Recherchen in den vergangenen Monaten über sie gestolpert sind oder bereits während unserer ersten Startup-Mentoring-Programme mit ihnen zusammengearbeitet haben.

Zudem ist erwähnenswert, dass wir all die hochfinanzierten Lufttaxi- und Drohnen-Start-ups, von denen Sie vielleicht in den Nachrichten gehört haben, aus den oben genannten Gründen ausgeschlossen haben. Stattdessen haben wir uns auf Start-ups konzentriert, von denen viele bisher im wahrsten Sinne des Wortes unter dem Radar der meisten Luftfahrtexperten geflogen sind, insbesondere angesichts der Tatsache, dass sich ihre Ideen und Technologien in den meisten Fällen noch in der Entwicklungsphase befinden und kaum in der Praxis umgesetzt werden. Bemerkenswerte Ausnahmen sind Heart Aerospace und Universal Hydrogen, die in den letzten Monaten ein großes Medienecho hervorgerufen haben.

Sustainable Aviation Startups © Sustainable Aero Lab

Wie Sie aus der Abbildung ersehen können, lassen sich die Startups der nächsten Generation im Bereich der nachhaltigen Luftfahrt hauptsächlich in vier übergreifende Kategorien einteilen:

Software-orientierte Start-ups, die das digitale Rückgrat der Zukunft der Luftfahrt aufbauen. Dazu gehören Unternehmen wie SHIFT, dessen Lösung für das Flugverkehrsmanagement eine bessere Vorhersagbarkeit schafft und den Fluggesellschaften hilft, die Kohlenstoffemissionen ihrer Flugzeuge zu reduzieren.

Start-ups, die mit nachhaltigem Flugkraftstoff experimentieren, um die Kohlenstoffemissionen herkömmlicher Flugzeuge zu reduzieren, wie zum Beispiel Caphenia, das ein Power-and-Biogas-to-Liquid-Verfahren (PBtL) entwickelt hat, bei dem CO2 und Biogas in synthetische Kraftstoffe umgewandelt werden, wodurch die CO2-Emissionen im Vergleich zu herkömmlichem Flugkraftstoff um bis zu 92 Prozent gesenkt werden sollen.

Start-ups, die mit Elektroantrieben experimentieren, um die Industrie von fossilen Brennstoffen wegzubringen. Zu den vielversprechenden Akteuren gehört Mobius.Energy, das ein Batterie-Abonnementmodell aufbauen will, das Wartungs- und Bergungsdienste für die Wiederverwendung von Batterien sowie das Recycling von Batterien am Ende ihres Lebenszyklus umfasst.

Und nicht zuletzt arbeiten Wasserstoff-Start-ups an dem langfristigen Ziel, die CO2-Emissionen der Luftfahrtindustrie vollständig zu eliminieren - so zum Beispiel HyPoint, das Wasserstoff-Brennstoffzellensysteme der nächsten Generation über luftgekühlte Turbo-Brennstoffzellen auf der Grundlage der Protonenaustauschmembran-Technologie (PEM) entwickelt.

Das größere Thema: Null-Emissions-Technologie

Wenn man sich unser Sustainable Aviation Startup Mapping ansieht, könnte man annehmen, dass das Ökosystem der Start-ups, die an einer nachhaltigeren Zukunft der Luftfahrt arbeiten, bereits weit fortgeschritten ist.

Dies ist jedoch nicht der Fall. Die gesamte Risikokapitalfinanzierung - normalerweise ein guter Indikator für die Messung der Innovationsdynamik - ist bei allen rund 40 Akteuren unserer Kartierung praktisch nicht vorhanden. Gemeinsam haben diese Unternehmen bisher nur ein paar Millionen US-Dollar aufgebracht.

"Der Luftverkehr fliegt direkt in eine Klimakrise hinein. Dennoch konzentriert sich der Großteil der Branche darauf, die Emissionen schrittweise zu reduzieren oder auszugleichen, anstatt sie ganz zu beseitigen. Für diesen schrittweisen Ansatz bleibt keine Zeit mehr; die Auswirkungen des Klimawandels werden immer sichtbarer und betreffen jeden von uns im Alltag. Wir brauchen mutige Lösungen, die den kommerziellen Flugverkehr im nächsten Jahrzehnt emissionsfrei machen, wenn wir die Ziele des Pariser Abkommens überhaupt erreichen wollen. Die gute Nachricht ist, dass es solche Lösungen gibt und dass sie eine riesige Marktchance darstellen." sagt Paul Eremenko, CEO und Mitbegründer von Universal Hydrogen und Mentor im "Sustainable Aero Lab".

Mit seinem eigenen Start-up, Universal Hydrogen, spielt der ehemalige Technikchef von Airbus und United Technologies selbst eine aktive Rolle an der Spitze.

Vergleicht man dies mit dem breiteren Ökosystem der Zero-Emission-Tech-Start-ups – das heißt mit allen Unternehmungen, die auf eine nachhaltige, kohlenstofffreie Zukunft in allen Branchen hinarbeiten (also nicht notwendigerweise nur im Transportwesen oder in der Luftfahrt) -, so wird die dramatische Finanzierungsknappheit der Luftfahrtakteure deutlich.

Seit 2010 ist die Gesamtsumme der von Zero-Emission-Tech-Start-ups aufgebrachten Finanzmittel sprunghaft angestiegen, insbesondere nach 2016, als sich die Finanzmittel innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt haben.

Investments in Zero-Emissions-Startups © Sustainable Aero Lab

In diesem Überblick wird deutlich, dass der Sektor Nachhaltige Luftfahrt von Investoren derzeit kaum berücksichtigt wird. Aber das kann sich ändern:

"Man kann nicht mehr 10 Jahre warten, bis man ein neues Flugzeug entwickelt hat. Start-ups könnten die Entwicklung beschleunigen, indem sie sich auf bestimmte Komponenten wie Antriebseinheiten konzentrieren oder praktische Upgrades für eine bestehende Plattform entwickeln, so dass sie schneller auf den Markt kommen und früher mit der Lösung von Umweltproblemen beginnen können", sagt die Mentorin des "Sustainable Aero Lab", Dr. Susan Ying, die in ihrer Hauptfunktion als SVP beim Elektroflug-Start-up Ampaire tätig ist.

Wenn man sich die Finanzierungsdynamik der Zero-Emissions-Tech-Landschaft genauer anschaut, ist es interessant, dass europäische Start-ups seit 2010 insgesamt nur 13 Prozent der Finanzierungsdollar aufgebracht haben.

Risikokapitalinvestitionen in Null-Emissions-Technologie. © Sustainable Aero Lab

Dies zeigt eine wichtige Erkenntnis, die wir auch bei unseren Start-up-Screenings im Zusammenhang mit der nachhaltigen Luftfahrt gewonnen haben: Europa hinkt in Bezug auf die Gründungsdynamik hinterher, sowohl was die Gründungen als auch was die Finanzierungen betrifft.

Die Vereinigten Staaten und Asien haben trotz ihrer in der Regel konservativeren Haltung im Kampf gegen den Klimawandel mehr Start-ups hervorgebracht, die auf eine emissionsfreie Zukunft hinarbeiten. Dies zeigt uns, dass die Technologien der nächsten Generation, die in der Luftfahrt führend sind, möglicherweise nicht aus Europa kommen.

Positiv ist jedoch, dass sich diese Situation in den letzten zwei Jahren zu ändern begann, da europäische, auf den Klimaschutz fokussierte Start-ups in der Lage waren, Start-ups in anderen Regionen, insbesondere in China, Marktanteile bei der Finanzierung abzunehmen.

Im Jahr 2020 konnten Zero-Emission-Tech-Start-ups mit Hauptsitz in Europa mehr als jeden fünften von Risikokapitalgebern investierten US-Dollar aufbringen. Dies zeigt, dass die europäischen Akteure ihre amerikanischen und asiatischen Pendants eingeholt haben.

Risikokapitalinvestitionen in Null-Emissions-Technologie. © Sustainable Aero Lab

Was bedeutet nun die positive Entwicklung der VC-Investitionen in Start-ups im Bereich der emissionsfreien Technologien für die Zukunft der Akteure in der Luftfahrt?

Erstens zeigt die Finanzierungsperspektive, dass die nachhaltige Luftfahrt aus Sicht der Start-up-Innovation noch in den Kinderschuhen steckt. Ein paar Dutzend Akteure entwickeln Lösungen zur Senkung der Kohlenstoffemissionen - siehe unser Start-up-Mapping -, aber es wird erwartet, dass in den kommenden Jahren noch viel mehr Start-up-Aktivitäten stattfinden werden.

Ein weiterer Aspekt, der dies beweist: Obwohl Wasserstoff als zentraler technologischer Hebel angesehen wird, um die Luftfahrt in eine nachhaltige Zukunft zu führen, ist die Finanzierung von Wasserstoff-Start-ups immer noch sehr gering.

Nicht mehr als fünf Prozent aller Venture-Capital-Finanzierungen, die in Start-ups im Bereich der emissionsfreien Technologien fließen, wurden im Jahr 2020 von auf Wasserstoff fokussierten Akteuren aufgebracht.

Anteil der Risikokapitalfinanzierung für emissionsfreie Fahrzeuge im Vergleich zu Wasserstoff © Sustainable Aero Lab

Die Gründe dafür sind vielfältig: So liegt der Zeithorizont dieser Wasserstoff-Start-ups, marktreife Produkte und Lösungen anzubieten, noch in weiter Zukunft, was für den klassischen Venture Capital-Investitionshorizont nicht besonders interessant ist.

Was bedeutet das für uns? Viele der Wasserstoff-Start-ups, die es heute gibt, haben noch nicht genug Aufmerksamkeit bei Investoren geweckt. Das ist einer der Gründe, warum wir, das "Sustainable Aero Lab", vielversprechende Gründer von Wasserstoff-Start-ups - und andere, die sich für eine nachhaltige Luftfahrt einsetzen - dabei unterstützen wollen, besser vorbereitet zu sein, um Investitionsgelder anzuziehen. Wir beabsichtigen, unerfahrene Start-up-Gründer mit großartigen Ideen, aber vielleicht weniger Markterfahrung, in kommerziell bewusste Unternehmensführer zu verwandeln.

Die führenden Wasserstoff-Startups

Allein die Tatsache, dass es für auf Wasserstoff setzendende Start-ups möglich ist, die für die Markteinführung der Technologie erforderlichen Mega-Finanzierungen zu erhalten, zeigt die Rangfolge der wenigen mit mehreren Millionen Dollar finanzierten Wasserstoffunternehmen.

Wie Sie der nachstehenden Tabelle entnehmen können, hat es beispielsweise ZeroAvia - ein Unternehmen, das sich auf die Luftfahrt konzentriert - auf diese Liste geschafft, weil es praktische emissionsfreie Luftfahrtantriebe entwickelt hat, die bereits heute einsetzbar sind. Bemerkenswert ist auch, dass das Unternehmen ein Team mit nachweislichem Erfolg und großer Erfahrung rekrutiert hat, das von Top-Experten aus der Luftfahrt-, Automobil-, Kraftstoffversorgungs- und Immobilienbranche beraten wird.

"Der elektrische Wasserstoffantrieb mit großer Reichweite, geringem Gewicht und schneller Aufladung überwindet die Grenzen des batterieelektrischen Flugs und eröffnet gleichzeitig die Möglichkeit, den Kohlenstoffausstoß auf Null zu reduzieren - das macht Wasserstoff zum nächsten großen Ding in der Luftfahrt", so Taras Wankewycz, Gründer von Hyzon und H3 Dynamics und eine der wenigen Personen, die über eine lange Erfahrung im Wasserstoffsegment verfügen. Aber er fügt hinzu: "Während Sicherheits- und regulatorische Hindernisse den kommerziellen Zeitrahmen verlängern, werden Investoren Geduld und einen langfristigen strategischen Ansatz für den Sektor benötigen".

Top Ten der Wasserstoff-Startups. Sustainable Aero Lab

Zusammenfassung

Die Luftfahrtindustrie steht an einem Scheideweg. Angesichts des zunehmenden Drucks von Verbrauchern, Kapitalmärkten und Politikern, sich mit ihren Auswirkungen auf den Klimawandel zu befassen, muss die Branche reagieren, indem sie über die derzeitigen Bemühungen zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen hinausgeht. Zwar haben die Hersteller von Flugzeugen und Düsentriebwerken in den letzten fünfzig Jahren beeindruckende Fortschritte bei der Treibstoffeffizienz erzielt, doch waren die meisten dieser Verbesserungen nur schrittweise.

Die Erfolgsformel zur Halbierung der Gesamtemissionen bis 2050, wie sie von Corsia gefordert wird, erfordert jedoch eine Mischung aus kontinuierlichen Verbesserungen aktueller Technologien (zum Beispiel digitale Technologien zur Steigerung der Effizienz des derzeitigen Systems und nachhaltiger Flugkraftstoff zur Verringerung der Schadstoffbelastung in den heutigen Düsentriebwerken) und, was noch wichtiger ist, revolutionäre Lösungen (zum Beispiel in Form von elektrischem und wasserstoffbasiertem Fliegen).

Sustainable Aero Lab Das Sustainable Aero Lab ist ein Anfang 2021 gestartetes innovatives und international ausgerichtetes Mentorenprogramm für Startups im Bereich Luftfahrttechnologien mit der Mission, die weltweit sichtbarste Adresse für Wissenstransfer und Open Innovation im Bereich nachhaltiger Luftfahrt zu werden. Das Lab führt Menschen unterschiedlicher Herkunft unter einer gemeinsamen sichtbaren Vision zusammen: den Traum einer emissionsfreien Luftfahrt Realität werden zu lassen. Das Sustainable Aero Lab wird durch die Hamburger Investitions- und Förderbank (IFB) gefördert und eine Tochter der Hamburger Investitionsgesellschaft Density Ventures. Hamburg Aviation und ZAL sind als assoziierte Partner wesentliche Stakeholder des Konzepts www.sustainable.aero

Erfreulicherweise befasst sich eine wachsende Zahl von Start-ups mit dieser komplexen Herausforderung, einige von ihnen mit vielversprechenden Ansätzen und marktreifen Prototypen. Das Ökosystem der nachhaltigen Luftfahrt befindet sich jedoch noch in der Anfangsphase und benötigt finanzielle Unterstützung von Risikokapitalgebern, Regierungen und akademischen Einrichtungen, um in Gang zu kommen.

Außerdem ist eine branchenübergreifende Zusammenarbeit erforderlich, um das volle Potenzial der Technologie für die Luftfahrt zu erschließen. Start-up-Gründer, Luftfahrtexperten, erfahrene Mentoren und aktive Akteure der Branche - einschließlich Investoren und Universitäten - müssen zusammenkommen, um die nächsten revolutionären Schritte in Richtung einer nachhaltigen Luftfahrt zu vollziehen. Wenn Sie zu einer dieser Interessengruppen gehören und daran interessiert sind, die Revolution der nachhaltigen Luftfahrt voranzutreiben, wenden Sie sich bitte an uns im "Sustainable Aero Lab".