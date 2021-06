(Luft-)Verkehr und AFD: Gegen die "Klima-Hysterie" der Grünen

Für die AFD ist die global orientierte Luftfahrtbranche nur ein Randthema. Im Rahmen der schärfer werdenden Klimadebatte will die Partei von Verboten nichts wissen. Die Ideen zur Mobilität der Zukunft lesen sich im AFD-Wahlprogramm in vielen Teilen wie ein genauer Gegenentwurf zu den Grünen.

Im September ist Bundestagswahl. Wir schauen die Wahlprogramme aller Parteien im aktuellen Bundestag durch und beleuchten die Aussagen, die Einfluss auf die Entwicklung von Deutschland als Luftverkehrsstandort haben könnten. Dieses Mal: Die Luftfahrt-Ideen der AFD.

Drei Jahre ist es her, dass der damalige AFD-Vorsitzende Alexander Gauland die Grünen als "Hauptgegner" seiner Partei ausgemacht hat. Das war vor allem als eine Anspielung auf eine Art Kulturkampf um Gesellschaftspolitik, Migration und europäische Integration gemeint, doch auch in anderen Politikfeldern liest sich das Wahlprogramm der AFD zur Bundestagswahl 2021 wie ein dezidierter Gegenentwurf zu dem der Grünen.

Das gilt vor allem auch für den Themenbereich Mobilität. Während die AFD bisher wenig mit der stark internationalisierten und global orientierten Luftfahrt anfangen konnte und sich selten dazu äußerte, tritt sie nun, angesichts der schärfer geführten Klimadebatte, immerhin einen Abschnitt lang als deren Anwalt auf.

"Der globale Flugverkehr ist von elementarer Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Deutschland und darf nicht kurzsichtig einer unwissenschaftlichen Klima-Hysterie geopfert werden", macht die Partei in gewohnter Manier klar. Ob sie die Erkenntnisse über den menschengemachten Klimawandel insgesamt als "unwissenschaftlich" ablehnt oder auf die begrenzte Klima-Wirkung einzelner, derzeit debattierter Maßnahmen anspielt, bleibt dabei unklar.

Die CO2-Reduktionsziele der EU sind aus Sicht der AFD "unrealistisch". Die Luftverkehrssteuer möchte die Partei abschaffen und stattdessen ein "Luftverkehrskonzept 2021" aus der Taufe heben, dass die Stärkung von "Deutschlands Flughäfen als Wirtschaftsfaktor" zum Ziel hat. "Künftiges Wachstum soll unter innovativer Einbeziehung der umliegenden und schwächer ausgelasteten Verkehrsflughäfen auch innerhalb des Sicherheitsbereichs (Gate-to-Gate) geschehen", schreibt die Partei ergänzend in der kurzen Passage zum Luftverkehr - was auch immer darunter zu verstehen ist.

Vernachlässigtes Schienennetz

Die intermodale Vernetzung der Verkehrsträger will die Partei, wie eigentlich die gesamte politische Konkurrenz auch, ausbauen. "Pünktlichkeit, Sicherheit und Sauberkeit sowie eine optimale Taktung von Bus-, Bahn- und Vernetzung mit dem Flugverkehr müssen gewährleistet werden", heißt es im Programm der AFD. Man wolle eine bedürfnisorientierte Verkehrspolitik, die frei von "ideologisch geleiteten Verboten" sei, heißt es weiter im Programm der Rechten. Bestimmte Verkehrsmittel dürften weder bevorzugt noch "diskriminiert" werden.

Der Schienenpersonenverkehr in Deutschland müsse sich dabei "am einfachen und zuverlässigen Modell der Schweiz orientieren". Auf die wesentlich komplexere Siedlungsstruktur Deutschlands wird an dieser Stelle nicht eingegangen. Generell heißt es stattdessen, die AFD unterstütze den Ausbau "des zu lange vernachlässigten Schienennetzes – insbesondere die Beseitigung von Engpässen und die Erweiterung des Hochgeschwindigkeitsnetzes", der vielleicht einzige Satz, der so auch im grünen Wahlprogramm stehen könnte.

Die individuelle Mobilität müsse laut AFD bei allen Verkehrsmitteln bezahlbar bleiben. Besonders am Herzen liegt der Partei dabei der "motorisierte Individualverkehr als beliebteste Möglichkeit der Fortbewegung". Das gilt jedoch nur für Verbrenner. Dieser begründe die strategische Bedeutung der deutschen Automobil- und Zulieferindustrie als Leitindustrie. Ob der Verbrennungsmotor eines Tages durch andere Antriebsformen abgelöst werde oder nicht, müsse eine Frage des technischen Fortschritts sowie des Marktes werden und dürfe "nicht auf der Verbotspolitik der EU" basieren.

Die von der Partei empfundene "einseitige Bevorzugung von Elektromobilität" sei aufgrund mangelnder Stromkapazitäten und einer globalen Umweltbelastung bei der Batterieproduktion sofort zu stoppen. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, die mit synthetischem Kraftstoff angetrieben werden, müssten hinsichtlich Ihrer Abgabenlast gegenüber elektrisch angetriebenen Fahrzeugen eine Gleichbehandlung erfahren.