Lückenlose Kontrolle auf Corona am Flughafen macht wenig Sinn

Eine lückenlose Kontrolle von Passagieren am Frankfurter Flughafen auf Corona-Infektionen ist nach Auskunft des Gesundheitsamts weder möglich noch sinnvoll. Die Pandemie sei bundesweit in eine Phase eingetreten, in der das Virus hauptsächlich innerhalb des Landes weitergegeben werde. Untersuchungen gebe es, wenn Verdachts- oder Krankheitsfälle gemeldet würden.