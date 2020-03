Ludger von Bebber wird neuer Flughafenchef in Dortmund

Ludger van Bebber wird zu Ende September neuer Geschäftsführer des Dortmunder Flughafens. Darauf haben sich die Gesellschafter des Airports geeinigt, teilte der Flughafen Weeze mit. Van leitete 16 Jahre die Geschäfte des Flughafens am Niederrhein. Er tritt in Dortmund die Nachfolge von Udo Mager an, der aus gesundheitlichen Gründen ausscheidet.