LTMI-Belegschaft wird nicht mehr in Deutschland arbeiten

Die Belegschaft der Lufthansa-Technik-Tochter LTMI wird nicht mehr in Deutschland arbeiten. Betroffene Mitarbeiter dürfen nicht zurück in den Mutterkonzern wechseln. Arbeitnehmervertreter fordern Abfindungen.

Ein Lufthansa-Techniker arbeitet am Triebwerk einer Boeing 747-400 in der großen Jumbo-Halle bei der Lufthansa Technik AG in Hamburg.

Die Belegschaft der Lufthansa Technik Maintenance International (LTMI) muss sich nach ihrem Verkauf an Sabena Aerospace auf Veränderungen einstellen. So werde es keine Arbeitsplätze mehr in Deutschland geben, teilte die Belgier den rund 150 Arbeitnehmern im Rahmen einer Betriebsverslammung mit, wie airliners.de aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Derzeit gibt es in Frankfurt noch einen festen LTMI-Standort in Deutschland.

Gleichzeitig soll den Technikern auch ein Rückkehrrecht zur Lufthansa verwehrt bleiben, obwohl das den Beschäftigten vor dem Wechsel von Lufthansa Technik zur damals neugegründeten konzerneigenen Tochter LTMI versprochen wurde, heißt es von Arbeitnehmern. Rund zehn Prozent der Beschäftigten sollen bereits gekündigt haben. Auch die restliche Belegschaft überlege, das Unternehmen zu verlassen, heißt es weiter.

Lufthansa-Technik teilte auf Anfrage mit, dass derzeit in Gesprächen mit den Mitbestimmungsgremien der Übergang der LTMI zum neuen Eigentümer im Detail umgesetzt würde. "Solange diese Gespräche noch laufen, können wir über das bereits Kommunizierte hinaus keine weiteren Angaben zum Sachverhalt machen", so ein Lufthansa-Technik-Sprecher zu airliners.de.

Forderung nach Abfindungsporgrammen

Die Gewerkschaft IGL fordert die Öffnung die Öffnung des Freiwilligenprogramms der Lufthansa-Technik für die LTMI-Beschäftigten, damit Arbeitnehmer, die nicht mit zur Sabena Aerospace wechseln können, Abfindungen erhalten. Aus Sicht der IGL handele es sich beim Verkauf an die Belgier um eine Betriebsübergang, da eine Ausgliederung aus dem Lufthansa-Konzern stattgefunden habe, teilt die Gewerkschaft mit. Dass sei wichtig, weil daran auch Regelungen wie interne Wechselmöglichkeiten geknüpft seien.

Zudem sei es aus Sicht der Gewerkschaft sinnvoll, die Techniker möglichst im Konzern zu halten, da der Lufthansa Passage in den kommenden Jahren bis zu 300 Technikern fehlen könnten. Derzeit verließen viele die Branche, da es auf dem freien Markt attraktivere Arbeitsmöglichkeiten gebe.

Anfang Dezember wurde öffentlich, dass Lufthansa Technik sich von Technik Maintenance International trennen werde. Käufer ist Sabena Aerospace. Das bestätigte ein Lufthansa-Technik-Sprecher gegenüber airliners.de. LTMI führt Line Maintenance-Aufgaben für Kunden außerhalb Deutschlands durch. Betroffen sind die Wartungsaktivitäten an den Standorten Frankfurt, Amsterdam, Palma, Tel Aviv, Johannesburg, Kapstadt und Kigali.

Rund 150 Beschäftigte sind vom Verkauf der LTMI betroffen. "Der Betriebsübergang ist für das Ende des ersten Quartals 2022 geplant", so der Sprecher. Sabena Aerospace wächst durch die Übernahme auf rund 1500 Mitarbeitende.

Lufthansa Technik trennt sich jedoch nicht nur von der Line-Maintenance-Sparte für das Ausland, sondern hatte bereits Anfang des Jahres bekannt gegeben, zahlreiche Standorte in Deutschland zu schließen. Insgesamt werden 800 von insgesamt 1400 Arbeitsplätzen in der Line Maintenance abgebaut. Lufthansa Technik setzt darauf, dass viele Mitarbeiter ein Abfindungsprogramm annehmen. Das Programm wird als vergleichsweise attraktiv eingestuft.