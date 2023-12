Kurzmeldung Lot will im Sommer nach Riad fliegen

Lot Polish Airlines kündigt an, im kommenden Sommer von Warschau in die saudische Hauptstadt Riad fliegen zu wollen. Der erste Flug soll am 4. Juni stattfinden. Die Verbindung soll dreimal wöchentlich bedient werden, immer dienstags, donnerstags und sonntags. Zum Einsatz soll eine Boeing 737 Max 8 kommen.