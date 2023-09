Lot Polish Airlines startet ihre neue Markenkampagne unter dem Motto "It's who you travel with", wie die polnische Fluggesellschaft mitteilt.

Mit der Kampagne möchte Lot ihre Werte und Traditionen betonen. Darüber hinaus will die Fluggesellschaft laut eigenen Angaben auch die Bedeutung eines Generationen übergreifenden Markenerlebnisses stärken.

Die Umsetzung der Kampagne erfolgte durch die Grey Group Poland Agentur.