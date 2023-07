Lot fliegt zurück in die Gewinnzone

Lot fliegt wieder in die schwarzen Zahlen. Nach herben Verlusten in Folge des Ukraine-Kriegs und der Corona-Pandemie steht 2022 zumindest ein kleiner Gewinn in den Büchern. Nun steht die Rückzahlung der staatlichen Beihilfen an.

Lot fliegt wieder Gewinne ein. Das teilte die polnische Airline jetzt mit. Im Jahr 2022 erwirtschaftete Lot demnach einen Gewinn von umgerechnet 25 Millionen Euro – bei einem Umsatz von rund 1,85 Milliarden Euro. Für rund zwei Drittel des Gewinns war dabei Lot Cargo verantwortlich.

Vergangenes Jahr beförderte Lot insgesamt acht Millionen Passagiere – bei einer Auslastung von über 80 Prozent. Besonders stolz ist die Airline darauf, zu den drei pünktlichsten Fluglinien in Europa zu gehören.

Lot hatte es 2022 besonders schwer, da sie zu den am meisten vom Krieg in der Ukraine betroffen Airlines gehörte. Infolge der russischen Invasion in der Ukraine am 24. Februar 2022 musste Lot elf Strecken streichen. Langstreckenflüge in Richtung Asien verlängerten sich je nach Strecke um bis zu mehr als zwei Stunden.

Doch Lot reagierte schnell mit neuen Destinationen. So konnten die Passagiere erstmals direkt von Warschau nach Mumbai, Kairo und Baku fliegen. Auch Peking kehrte nach einer langen Pause wieder in den Flugplan zurück. Wirtschaftlich besonders gut schnitten den Angaben nach die Verbindungen nach Tel Aviv und Istanbul gab. Am Jahresende 2022 konnte Lot 167 Verbindungen (Linien- und Charterflüge) vorweisen.

"Wir haben seit Beginn der Krise einen langen, schwierigen Weg zurückgelegt und arbeiten immer noch daran, an die Ergebnisse von vor der Pandemie anzuschließen", sagte Michał Fijoł, CEO der Lot bei der Bekanntgabe der Jahresbilanz. "Das heißt viel Arbeit und Engagement des gesamten Teams der Lot Polish Airlines."

Nun steht die Rückzahlung der Beihilfen an

Die Unternehmensergebnisse würden bestätigen, dass Lot die Erwartungen der Kunden "angemessen erfüllen". Das Erreichen der Gewinnzone erlaube es Lot auch, "mit vorsichtigem Optimismus" auf die ambitionierten Zukunftspläne und auf die Rückzahlung der staatlichen Beihilfeverpflichtungen zu blicken.

Während der Corona-Pandemie musste Lot auf hohe staatliche Beihilfen in Höhe von insgesamt fast 700 Millionen Euro, davon rund 380 Millionen als Darlehen des polnischen Entwicklungsfonds, zurückgreifen. Diesen Forderungen muss die Airline in der nächsten Zeit nachkommen, um die Krise endgültig hinter sich zu lassen.

"Die erste Tranche der Rückzahlung an den Entwicklungsfonds soll demnächst angewiesen werden" sagte der polnische Luftfahrtexperte und Wirtschaftsberater Adrian Furgalski in der polnischen Fachpresse. Man müsse bedenen, dass Lot im Verlauf des vergangenen Jahres noch tiefrote Zahlen schrieb.

"Der ukrainische Markt fiel in sich zusammen, der geschlossene Luftraum über Sibirien forderte längere Flüge ab und die Treibstoffpreise waren immens. Trotz allem legt die Fluggesellschaft jetzt ein positives Ergebnis vor. Das ist beachtlich", betonte Furgalski.