Los Angeles führt Körpertemperaturmessungen für Deutsche ein

Der Flughafen Los Angeles hat damit begonnen, bei allen internationalen Reisenden die Körpertemperatur zu messen. Die Scanner werden sich sowohl in den Abflugbereichen als auch an den Ankunftsorten befinden, schreibt "Simple Flying". Die Teilnahme am Pilotprojekt ist freiwillig.