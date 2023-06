Kurzmeldung Neuer Look: Jetblue wagt noch mehr Blau

Jetblue präsentiert sich zukünftig ganz in Blau. Das teilt die US-Billigairline, die seit kurzem auch über den Atlantik nach Europa kommt, jetzt mit. Das neue Farbschema aus komplett blauem Rumpf mit Akzentfarben an Heck und Winglets soll den Angaben nach als neue Standard-Lackierung im Rahmen der regulären Wartungsintervalle flottenweit umgesetzt werden. Das erste Flugzeug im neuen Look ist ein neuer Airbus A321.