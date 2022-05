In London eröffnet eine neue U-Bahn-Strecke. Die "Elizabeth Line" soll als Ost-West-Achse in Etappen eröffnen. Im Endausbau wird sie sich ab Mai 2023 über 113 Kilometer strecken - von der Grafschaft Berkshire im Westen, mit Seitenarm zum Heathrow, bis Shenfield in Essex im Osten. Unter anderem die Umsteigezeit zwischen den Airports Stansted und Heathrow soll dann deutlich kürzer sein.