London-Gatwick: erneut Streiks vertagt – jedoch nicht alle

Mehrmals konnten am britischen Flughafen London-Gatwick in diesem Sommer geplante Streiks in letzter Sekunde verhindert oder vertagt werden. So auch heute, wie die Gewerkschaft Unite mitteilt. Diesmal konnten die Streiks aber nur teilweise verhindert werden.

Die britische Gewerkschaft Unite teilte am Dienstag mit, sie habe einen von zwei Streiks, die diese Woche am Flughafen Gatwick hätten beginnen sollen, verschoben. Damit soll dem Personal der Passagierabfertigung die Möglichkeit gegeben werden, über ein "stark verbessertes Angebot" abzustimmen.

Der Streik des Bodenpersonals eines anderen Unternehmens werde jedoch wie geplant am Freitag beginnen, so Unite, da ein neues Angebot des Arbeitgebers am Wochenende von den Mitgliedern in einer Urabstimmung am Donnerstag wahrscheinlich nicht angenommen werde.

Ursprünglich teilte die Gewerkschaft mit, dass rund 230 Beschäftigte der Bodenabfertigung und Passagierbetreuung am Flughafen London-Gatwick diesen Monat acht Tage lang die Arbeit niederlegen würden.

Bereits im Juli wurden einige geplante Streiks abgesagt, nachdem die Beschäftigten verbesserte Lohnangebote erhalten hatten.