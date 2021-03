Logistiker Fedex will bis bis 2040 weltweit klimaneutral arbeiten

Fedex hat heute bekannt gegeben, bis 2040 weltweit klimaneutral arbeiten zu wollen. Laut Mitteilung investiert der Konzern dazu zwei Milliarden US-Dollar in die Bereiche Elektrifizierung von Fahrzeugen, nachhaltige Energie und Kohlenstoffbindung. Die Investitionen beinhalten Fördergelder in Höhe von 100 Millionen Dollar an die Yale University.