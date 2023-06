Lofoten: Eurowings Discover fliegt 2024 von Frankfurt nach Evenes

Eurowings Discover fliegt ab Sommer 2024 zweimal pro Woche nonstop zwischen Frankfurt und dem Flughafen Harstad/Narvik in Evenes. Bisher ist die Inselgruppe nur über Umsteigeverbindungen aus Deutschland erreichbar.

Eurowings Discover erweitert damit erstmals ihren Linienflugplan um eine Destination im Norden und reagiert auf die große Nachfrage von Reiseveranstaltern und Endkunden nach Direktverbindungen in diese Region, wie die Airline mitteilt.

Eingesetzt werden soll ein Airbus A320 mit bis zu 180 Sitzplätzen, der vormittags in Frankfurt startet und die Reisenden in rund drei Stunden Flugzeit nach Evenes bringen soll, wo der Rückflug am frühen Nachmittag erfolgt.

Die Flugzeiten seien zudem auf die Zubringerflüge der Lufthansa abgestimmt, um Gästen aus ganz Europa die neue Direktverbindung zu ermöglichen.

Vor Ort in Evenes stellen sich Bus- und Fährverkehr ebenfalls auf die Flugzeiten von Eurowings Discover ein, um die Gäste auf die Lofoten zu bringen. Die Gemeinde Evenes im Norden Norwegens gilt als idealer Ausgangspunkt für eine Reise auf zu den Inselgruppen.