Wegen lockerer Schraube: Boeing fordert Airlines zu 737-Max-Inspektionen auf

Boeing fordert Fluggesellschaften zur Überprüfung von 737-Max-Flugzeugen auf – eine Betreibergesellschaft sowie der Flugzeugbauer haben lockere Schrauben in der Rudersteuerung entdeckt. Die FAA fordert Airlines auf, weiterer solcher Fehler zu melden und beobachtet den Prozess genau.

Eine Boeing 737 Max steht hinter STOP-Schildern am Boeing-Werk in Renton nahe Seattle.

Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen

Die Federal Aviation Administration (FAA) hat bekannt gegeben, dass der Flugzeughersteller Boeing die Fluggesellschaften auffordert, neuere 737-Max-Flugzeuge auf eine möglicherweise lockere Schraube in der Rudersteuerung zu überprüfen.

"Als Vorsichtsmaßnahme empfehlen wir (Boeing) Betreibern, ihre 737-Max-Flugzeuge zu überprüfen und uns über alle Ergebnisse zu informieren. Wir haben die FAA und unsere Kunden informiert und werden sie über die Fortschritte auf dem Laufenden halten.

Der Flugzeughersteller hat den Fluggesellschaften empfohlen, ihre Max-Flugzeuge innerhalb von zwei Wochen zu überprüfen. Ausgelieferte 737 Max können laut Boeing weiterhin sicher fliegen. Die Produktion sowie Auslieferungen der Modelle werden fortgesetzt.

Ältere Flugzeuge der 737 Next Generation sind laut Boeing von dem Problem nicht betroffen.

FAA beobachtet Prozess genau

Die FAA erklärte, dass sie die gezielten Inspektionen der Boeing 737 Max "genau beobachte" und weitere Maßnahmen in Betracht ziehen werde, sollten weitere lockere oder fehlende Teile entdeckt werden.

"Die FAA wird mit Boeing und den Fluggesellschaften in Kontakt bleiben, während die Inspektionen durchgeführt werden", so die Behörde. Sie bittet Fluggesellschaften ebenfalls um Informationen darüber, ob bereits lose Teile entdeckt wurden und wie schnell die zweistündigen Inspektionen durchgeführt werden können.

Boeing empfehle die Inspektionen, da ein internationaler Betreiber bei Routinewartungsarbeiten an einem Mechanismus des Seitenrudersteuergestänges eine Schraube mit fehlender Mutter entdeckt habe, so die FAA. Boeing entdeckte dabei ein weiteres bislang nicht ausgeliefertes Flugzeug, bei dem eine Mutter nicht richtig angezogen war, so die Behörde.

Andauernde Probleme

Bei den Inspektionen wird laut Boeing eine Zugangsklappe entfernt und geprüft, ob die Hardware korrekt installiert wurde. Der Vorgang dauert voraussichtlich zwei Stunden. Boeing überprüft noch nicht ausgelieferte 737 Max, bevor sie an die Kunden übergeben werden.

Jedes Problem mit einem nicht ordnungsgemäß funktionierenden Seitenruder würde bei einer Vorflugkontrolle entdeckt werden, da die Flugbesatzungen das Seitenrudersystem routinemäßig überprüfen, bevor ein Flugzeug das Gate verlässt, so Boeing.

United Airlines teilte mit, man erwarte "keine Auswirkungen dieser Inspektionen auf unseren Betrieb".

Die Boeing 737 Max wurde nach zwei tödlichen Abstürzen in Äthiopien und Indonesien in den Jahren 2018 und 2019, bei denen insgesamt 346 Menschen ums Leben kamen, weltweit für 20 Monate mit einem Flugverbot belegt. Boeing wartet immer noch auf die Zulassung der kleineren 737 Max 7 und der größeren Max 10.

Seitdem steht die Max bei der genauer im Fokus. Für 2021 hat die Behörde angekündigt, alle 737-Max-Flugzeuge mit Hilfe von Satellitendaten zu überprüfen.