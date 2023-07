Linken-Politiker gegen den Ausbau des Flughafens Leipzig/Halle

Linken-Politiker aus Sachsen und Sachsen-Anhalt stellen sich gegen den geplanten Ausbau des Flughafens Leipzig/Halle. In einem Positionspapier forderten vier Abgeordnete des Bundestags, der Landtage in Sachsen und Sachsen-Anhalt und im Leipziger Stadtrat am Mittwoch ein Ausbau-Moratorium.

Sie verlangten zudem eine weitere Anhebung der Flughafen-Entgelte und eine Verlagerung von Fracht auf die Schiene. Der Lärmschutz am Flughafen Leipzig/Halle müsse durch eine andere Verteilung der Flugrouten deutlich verbessert werden. Außerdem müssten die Gremien zur Bürgerbeteiligung rund um den Flughafen reformiert werden.

Zum Ausbau des Flughafens läuft ein Planfeststellungsverfahren. Wann mit einem Ergebnis zu rechnen ist, hat die Landesdirektion Sachsen bisher offen gelassen. Die Mitteldeutsche Flughafen AG will 500 Millionen Euro investieren. Unter anderem soll die Zahl der Stellplätze für Frachtflugzeuge in Leipzig/Halle deutlich steigen.