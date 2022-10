Lilium muss Schwächen bei interner Finanzkontrolle eingestehen

Das deutsche Flugtaxi-Start-up Lilium räumt gegenüber der US-Börsenaufsicht Schwächen in der internen Finanzkontrolle ein. Die Warnung kommt zu einem ungünstigen Zeitpunkt – denn eigentlich will Lilium gerade so richtig durchstarten.

Das in München ansässige Flugtaxi-Start-up Lilium hat Schwächen in seiner internen Finanzkontrollen aufgedeckt. Es bestünden "wesentliche Schwachstellen in der internen Kontrolle der Finanzberichterstattung" räumt Lilium gegenüber der US-Börsenaufsicht ein.

Ein Dokument vom Juni an die U.S. Securities and Exchange Commission enthält Details zu den finanziellen Unzulänglichkeiten bei der Kontrolle. Demnach gebe es keine Garantie für die Richtigkeit der Finanzberichte. Der Wirtschaftsprüfer von Lilium ist "Price Waterhouse Coopers".

Man arbeite daran, die Fehler zu beheben, heißt es nun von Lilium. Ein Ergebnis der Bilanzprüfung 2021 könne es aber nicht vor dem Frühjahr 2023 geben. Das kann durchaus problematisch werden, denn eigentlich will Lilium gerade so richtig durchstarten.

Zur Jahresmitte verfügt Lilium über knapp 230 Millionen Euro. Das reicht laut "Welt" aber nur noch für grob ein Jahr. Dann benötigt das Start-up weitere Finanzierungen. Der Aktienkurs von Lilium war zuletzt von zehn Euro im vergangenen Jahr auf aktuell etwa zwei Dollar gefallen.

Gegenüber der "Welt" beschwichtigt das Unternehmen. Der Hinweis sei nötig geworden, weil Lilium für seinen Börsengang im vergangenen Herbst die Fusion mit einem bereits börsennotierten Mantelunternehmen, einem sogenannten Spac, genutzt habe. Das bedinge stets, dass die Zahlenwerke besonders intensiv beleuchtet werden müssten, so der Sprecher.

Start-up mit riesigen Verlusten

Derzeit weist Lilium noch die für ein Startup typische Verlustbilanz auf - in großen Dimensionen. Seit seiner Gründung hat Lilium 841 Millionen Euro Verlust gemacht. Die letze Halbjahresbilanz weist keine Einnahmen, aber einen Verlust von 123,7 Millionen Euro aus.

Die rund 800 Mitarbeiter von Lilium arbeiten aktuell daran, dass die für 2025 angestrebte Markteinführung gelingt und das Modell von der Flugsicherheitsbehörde Easa zugelassen wird. Zuerst sollen dann wohlhabende Kunden aus dem Premium-Segment angesprochen werden. Erst dann soll die Auslieferung der Version für sechs Passagiere plus Pilot für Fugtaxidienste folgen.