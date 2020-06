Jour fixe auf airliners.de: Immer samstags präsentieren wir die wichtigsten Meldungen der Woche aus den Bereichen Luftfahrtindustrie, MRO und Technik. Nichts verpassen: Das "Industrie & Technik"-Briefing gibt es auch als wöchentlichen Newsletter. Alle aktuellen Themen-Briefings finden Sie immer auf unserer Übersichtsseite.

Hersteller

Baillie Gifford, einer der größten externen Tesla-Investoren, steckt 35 Millionen US-Dollar (rund 31 Millionen Euro) in Lilium. Das Münchner Flugtaxi-Startup ist jetzt über eine Milliarde Dollar wert, schreibt "t3n". Die Mittel sollen in die Weiterentwicklung des E-Flugtaxis mit fünf Sitzen fließen.

Boeing hat Arbeiten in der Produktion der 737 Max scheinbar wieder so weit gedrosselt, dass der wichtige Zulieferer Spirit Aerosystems keine andere Möglichkeit sieht, als zusätzliche Arbeiter zu entlassen oder zu beurlauben. Dabei gab es zuletzt gute Nachrichten. Weiterlesen

In der EU ist erstmals ein reines Elektro-Flugzeug zugelassen worden. Wie die Easa mitteilte, handelte es sich dabei um die Zweisitzer-Maschine Velis Electro des slowenischen Herstellers Pipistrel Aircraft. Das Kleinfluzeug soll vor allem bei der Ausbildung von Piloten zum Einsatz kommen.

Industriepolitik

Die Bundesregierung will sich an die abgestimmte Etablierung von Wasserstoff als Energieträger machen. Die Luftfahtbranche begrüßt die neue Strategie, warnt jedoch vor einem nationalen Alleingang. Weiterlesen

Die französische Regierung will der Luftfahrtbranche umfangreich unter die Arme greifen. Davon soll auch Airbus profitieren. Die Milliarden für Air France sind in das Paket eingerechnet. Weiterlesen

Die britische Regierung will die in der Corona-Krise geltende Kurzarbeitsregelung nicht verlängern. Dann würde der Jobabbau bei Airbus wesentlich schärfer ausfallen, kündigt Guillaume Faury an. Das Land solle sich besser verhalten wie Frankreich und Deutschland. Weiterlesen

Bestellungen & Auslieferungen

Boeing konnte im Mai lediglich vier Verkehrsflugzeuge ausliefern, wie der US-Luftfahrtkonzern mitteilte. Vor einem Jahr waren es noch 30 gewesen, obwohl das wichtigste Modell 737 Max wegen zweier Abstürze mit 346 Toten damals schon mit Startverboten belegt war.

Airbus produziert derzeit doppelt so viele Jets, wie es an die Abnehmer übergeben kann, schreibt das "Handelsblatt". Die Airlines bestellen zwar nicht ab – dann würden sie ihre Anzahlung verlieren – aber sie verzögerten die Auslieferung um mehrere Monate, teils sogar bis weit nach 2021.

Airbus hat im Mai angesichts der Corona-Krise zwar keine neuen Flugzeug-Bestellungen eingesammelt, aber auch keine Stornierungen kassiert. Seit dem Jahreswechsel summierten sich die Netto-Bestellungen damit weiterhin auf 299 Verkehrsflugzeuge, wie der europäische Luftfahrt- und Rüstungskonzern am Freitagabend in Toulouse mitteilte.

Comac C919 Foto: © AirTeamImages.com, Weimeng

Der chinesische Flugzeughersteller Comac hat einen Auftrag über 100 Flugzeuge für die C919 und ARJ21-Serie erhalten. Das berichtet "Flight Global". Geordert hat die Maschinen die private chinesische Fluggesellschaft China Express Airlines. Beide Programme sind von großen Verspätungen geprägt und bisher ist noch kein Flugzeug an Kunden übergeben worden.

IT & Technik

Safran Seats wird exklusiv den von Universal Movements entwickelten Interspace-Sitz bauen und vertreiben. Das berichtet das Portal "Apex". Dank ausklappbarer Flügel erhalten Passagiere mehr Privatsphäre und einen besseren Schutz vor Covid-19. Auch einen Nachrüstsatz soll es geben.

Die Deutsche Telekom bietet die "Hotspot Inflight Europa Flat" nun auch in höheren Privatkundentarifen als kostenlose Option an. Damit ist es möglich, in Flugzeugen der Lufthansa kostenlos zu surfen. Weiterlesen

Die Schweizer Flugsicherung Skyguide hat mit "U-Space" eine App zur Durchführung von Drohnenflügen veröffentlicht. Das Angebot ermöglicht es Drohnenbetreibern, einen Flug effizient zu planen und durchzuführen, einschließlich im Luftraum, welcher eine Genehmigung durch die Flugsicherung erfordert. Laut Mitteilung kann diese durch die App gestellt werden.