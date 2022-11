Lilium holt sich frisches Geld über Kapitalerhöhung

Der Flugtaxi-Hersteller Lilium holt sich über eine Kapitalerhöhung frisches Geld. Insgesamt sollen Aktien für rund 119 Millionen Dollar an große Aktionäre, neue Investoren und strategische Partner verkauft werden, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Auch der seit dem Sommer amtierende Unternehmenschef Klaus Roewe und andere Vorstandsmitglieder beteiligen sich demnach an der Kapitalerhöhung.

Die Kapitalerhöhung sieht einen Preis von 1,30 pro Anteil vor. Das Unternehmen will senkrecht startende und landende Elektroflugzeuge bauen. Im März hatte das Unternehmen bekannt gegeben, dass sich der Markteintritt von 2024 auf 2025 verschiebe.

Im September hat ein Lilium-Flieger dann erstmals den Übergang vom Schwebe- zum Tragflächenflug und zurück vollständig absolviert. Nach dem wichtigen Meilenstein geht es nun an die Zertifizierung.

Für die ersten Auslieferungen fokussiert sich das Start-up aber nicht mehr auf den Massenmarkt im öffentlichen Personenverkehr, sondern will sich zunächst im Privatflugzeugmarkt profilieren.

Lilium hat seinen Hauptstandort in Weßling bei München, ist aber seit vergangenem Jahr an der US-Börse Nasdaq notiert. Seither ist der Aktienkurs stark gefallen. Anfangs hatten die Papiere teils mehr als zehn Dollar gekostet, am Freitag hatte die Aktie mit rund 1,50 Dollar geschlossen.