Lilium hat ein erstes Fluggerät seiner Testflotte nach Spanien überführt. Am Atlas Flight Test Center in Villacarrillo will der Flugtaxihersteller seine Jets mit höheren Geschwindigkeiten und über größere Entfernungen testen, als es am Heimatstandort in Oberpfaffenhofen möglich wäre, teilt Lilium mit.