Lilium und Azul vereinbaren strategische Partnerschaft

Die brasilianische Airline Azul will 220 Elektrojets beim deutschen Flugtaxi-Hersteller Lilium kaufen. Beide Unternehmen streben zudem eine strategische Allianz an. Es ist die erste Partnerschaft mit einer Airline.

Animation des Lilium-Senkrechtstarters in Braslien.

Die brasilianische Fluggesellschaft Azul will beim Flugtaxi-Hersteller Lilium 220 Elektrojets für eine Milliarde Dollar kaufen und plant eine strategische Allianz, teilte das Münchner Unternehmen am Montag mit.

Demnach wolle Azul die Flotte betreiben und warten, während Lilium eine Plattform zur technischen Überwachung der Flugzeuge, die Batterien sowie andere Ersatzteile und Materialien bereitstellen werde. Die Allianz und die Flugzeugbestellung stünden noch unter dem Vorbehalt einer abschließenden vertraglichen Vereinbarung.

Lilium und Azul wollen ein gemeinsames Netzwerk in Brasilien aufbauen. Der Inlandsverkehr ist in Brasilien mit über 100 Millionen Fluggäste pro Jahr ein lukrativer Markt. Azul ist nach eigenen Angaben - gemessen an der Zahl der Ziele und der täglichen Abflüge - die größte brasilianische Inlandsfluggesellschaft.

Regionale Netzwerke in Deutschland

Im Frühjahr teilte Lilium mit, ein regionales Netzwerk in Bayern aufbauen zu wollen. Die Metropolen München und Nürnberg sollten zu Knotenpunkten eines Netzwerks regionaler Verbindungen werden. Ziel sei es, Passagiere in den nächsten Jahren mit den vollelektrischen Senkrechtstartern zwischen den verschiedenen Standorten hin und her transportieren zu können.

Erst kürzlich hatte Lilium bekanntgegeben, mit dem Flughafenbetreiber Ferrovial in Florida ein Netz von mehr als zehn Start- und Landeplätzen für seine Senkrechtstarter aufzubauen. Auch die beiden größten nordrhein-westfälischen Flughäfen Düsseldorf und Köln prüfen gemeinsam mit dem Münchner Hersteller den Einsatz von Lufttaxis.

Serienproduktion ab 2024

Lilium will 2024 die Serienproduktion und den Betrieb regionaler Flugdienste starten. Die siebensitzigen Elektrojets sollen senkrecht starten und landen, aber die Strecke mit Hilfe von Tragflächen wie konventionelle Flugzeuge zurücklegen.

Das Unternehmen gab am Montag am Rande eines Investorentages zugleich die Berufung der ehemaligen Tesla-Personalchefin Gabrielle Toledano und des ehemaligen Airbus-Nordamerika-Chefs Henri Courpron in den Verwaltungsrat bekannt.

