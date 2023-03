Liliair braucht einen neuen Wetleasing-Partner

Die österreichische Start-up-Airline Liliair, die im April von Klagenfurt aus starten will, braucht wohl einen neuen Airline-Partner.

Die österreichische Nachrichtenseite "Mediapartizan" berichtet, dass Flite, die neue Europa-Tochter des US-Kapazitätsanbieter Mesa Airlines, nicht wie ursprünglich geplant zum Einsatz kommen kann. Flite fehle aktuell schlicht noch das Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC).

Recherchen von CH-Aviation haben bestätigt, dass die Airline tatsächlich noch nicht auf der Liste der AOC-Inhaber von Transport Malta steht, wo Flite registriert werden soll.

"Vorbereitungen für den Start laufen planmäßig"

Mesa Airlines hat auf eine Anfrage nicht reagiert. Der in London ansässige Chef von Flite, Jason Holt, lehnte eine Stellungnahme ab, als er von Mediapartizan kontaktiert wurde. Flite ist ein 49-prozentiges Joint Venture mit der Londoner Beratungsfirma Gramercy Associates.

Ein Sprecher von Liliair lehnte auf Anfrage von CH-Aviation ebenfalls einen Kommentar ab, erklärte aber, dass "die Vorbereitungen für den Start von Liliair planmäßig verlaufen".

Nun verhandelt Liliair laut CH-Aviation mit Marathon Airlines über ein ACMI-Leasing. Das bestätigte Andreas Kaiafas, Geschäftsführer und verantwortlicher Manager der griechischen Fluggesellschaft.

Welches Flugzeug im Wet-Lease an Liliair vermietet werden soll, verriet Kaiafas indes nicht, nur dass es sich nicht um eine der beiden ERJ 175 handeln wird, die derzeit auf ACMI-Basis für die estnische Nordica betrieben wird.

Embraer 175 der Marathon Airlines. © AirTeamImages.com / Dave Sturges

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/03/413175-cNZrE4__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© AirTeamImages.com/ Dave Sturges"} }

Marathon Airlines verfügt noch über eine dritte, jedoch ebenfalls verleaste ERJ 175 mit 88 Sitzen sowie eine 37-sitzige Embraer Legacy 600. Gleichzeitig soll Marathon ab Mai für die norddeutsche Lübeck Air im ACMI-Leasing fliegen, vor allem zu Warmwasserdestinationen. Auch hier soll eine Embraer 175 zum Einsatz kommen.

CRJ-Präsentation offenbar nur Show

Im Dezember 2022 hatte Liliair angekündigt, mit zwei 90-sitzigen CRJ900LR von Flite Klagenfurt mit Frankfurt, München und Hamburg verbinden zu wollen. Nachdem Eurowings vergangene Woche die Einstellung von Köln/Bonn nach Klagenfurt angekündigt hat, soll auch diese Route bedient werden, angeblich statt München.

Ein gebrandeter CRJ900LR, der dem US-amerikanischen Flugzeug- und Teilehändler Regional One gehört, wurde am 20. Dezember am Flughafen Klagenfurt vorgestellt. Daten zeigen, dass das Flugzeug nach der Präsentation am 21. Dezember nach Maastricht geflogen ist.

Liliair gehört zu 100 Prozent der Lilihill Capital Group des österreichischen Immobilieninvestors und Mehrheitseigentümers des Flughafens Klagenfurt, Franz Peter Orasch.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form zunächst bei unserem Partner CH-Aviation erschienen.