Lieferverzögerungen bei Boeing: Ryanair muss Flüge streichen

Ryanair kündigt Kürzungen im Winterflugplan an – aufgrund von Verzögerungen bei der Auslieferung von Boeing-Flugzeugen. Nun sollen von einigen Flughäfen Maschinen abgezogen werden. Trotzdem bleibt die Passagierprognose für das Gesamtjahr vorerst unberührt.

Eine Boeing 737 Max 8 in Ryanair-Livery.

Ryanair hat Kürzungen ihres Winterflugplans aufgrund von Verzögerungen bei der Auslieferung von Boeing-Flugzeugen angekündigt.

Ryanair teilte in einer Erklärung mit, dass die Auslieferung von 27 Flugzeugen zwischen September und Dezember erwartet hatte. Aufgrund von Produktions- und Reparaturrückständen in den US-Boeing-Werken Wichita und Seattle sei nun aber nur noch mit 14 neuen Flugzeugen zwischen Oktober und Dezember zu rechnen.

Der Billigflieger kündigte an, dass er drei Flugzeuge vom belgischen Flughafen Charleroi, zwei von Dublin und fünf von italienischen Flughäfen, darunter Bergamo, Neapel und Pisa, abziehen werde. Auch auf den Flughäfen Köln-Bonn, East Midlands in Großbritannien und Porto in Portugal werden Flugzeuge abgebaut.

Die Flugstreichungen werden ab Ende Oktober im gesamten Netzwerk wirksam. Man werde alle betroffenen Passagieren in den kommenden Tagen per E-Mail informieren, so Ryanair.

"Zu diesem frühen Zeitpunkt gehen wir nicht davon aus, dass die Verzögerungen bei der Auslieferung unser Verkehrsziel von 183,5 Millionen Fluggästen für das Gesamtjahr wesentlich beeinträchtigen werden", sagte Group Chief Executive Michael O'Leary.

"Sollten sich die Verzögerungen jedoch verschlimmern oder weiter in den Zeitraum von Januar bis März 2024 hineinreichen, müssen wir diese Zahl möglicherweise noch einmal überdenken und leicht nach unten korrigieren", fügte er hinzu.

Noch unklar sind mögliche Auswirkungen auf den kommenden Sommer. Ryanair hatte mit der Auslieferung von 57 Boeing-Flugzeugen bis Mai 2024 gerechnet.

"Ryanair arbeitet mit Boeing zusammen, um zu versuchen, die Auslieferungen im Zeitraum Januar bis Mai 2024 zu beschleunigen, damit die Fluggesellschaft wie erwartet mit allen 57 neuen Boeing-Flugzeugen in die Hauptreisezeit im Sommer 2024 starten kann", so die Fluggesellschaft in ihrer Erklärung.