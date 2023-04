Lieferprobleme bremsen Airbus – Elf Prozent weniger Flugzeuge

Die anhaltenden Probleme in den Lieferketten bremsen Airbus bei den Auslieferungen aus. Im ersten Quartal schafft es der Flugzeugbauer auf nur 127 ausgelieferte Maschinen und damit deutlich weniger als noch im selben Zeitraum des Vorjahres.

Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hängt bei seinen geplanten Jet-Auslieferungen für 2023 trotz eines deutlichen Schubs im März weiter hinterher.

Im ersten Quartal lieferte der Dax-Konzern 127 Verkehrsflugzeuge an seine Kunden aus, wie er am Dienstag in Toulouse mitteilte. Und damit elf Prozent weniger als im selben Zeitraum des Vorjahres. Von den für das Gesamtjahr angepeilten rund 720 Auslieferungen hat Airbus damit erst rund 18 Prozent geschafft.

Im Vergleich zu den ersten beiden Monaten lief es im März deutlich besser: Airbus übergab 61 Jets an seine Kunden und damit fast so viele wie im Januar und Februar zusammen.

Zudem holte der Hersteller neue Bestellungen über 20 Flugzeuge herein, was die Bruttobestellungen im ersten Quartal auf 156 Jets bringt. Dem standen 14 Stornierungen gegenüber, davon zwei im März. Im April gab Airbus zudem einen Auftrag von Azerbaijan Airlines über zwölf Jets bekannt.

Probleme aus letztem Jahr setzen sich fort

Im vergangenen Jahr hatte Airbus schwer mit Problemen in den Lieferketten zu kämpfen. Wegen fehlender Teile und knapper Arbeitskräfte musste Konzernchef Guillaume Faury sein Auslieferungsziel zweimal kappen – zunächst von 720 auf 700 und dann auf weniger als 700. Letztlich übergab der Hersteller netto lediglich 661 Jets an seine Kunden.

Üblicherweise ziehen die Auslieferungen bei Airbus gegen Jahresende deutlich an. 2022 reichte dies jedoch nicht aus, um das Jahresziel zu erreichen. Für dieses Jahr hat sich Faury nur so viele Auslieferungen zum Ziel gesetzt, wie er für das Vorjahr ursprünglich geplant hatte.

Angesichts der Engpässe hat Airbus den Ausbau seiner Mittelstreckenjet-Produktion bereits weiter nach hinten verschoben. Die Zielmarke von monatlich 75 Jets der Modellfamilie A320 Neo soll erst im Jahr 2026 erreicht werden. Damit dies gelingt, baut der Hersteller zwei neue Produktionslinien an seinen Standorten in Mobile (US-Bundesstaat Alabama) und im chinesischen Tianjin.