Lieferprobleme belasten weltweite Erholung des Luftverkehrs

Der Luftverkehr erreicht nach Einschätzung von Airbus-Chef Guillaume Faury nach dem Ende der Corona-Restriktionen in China wieder das Vorkrisenniveau.

"Die Öffnung in China erweist sich als starker Treiber des Luftverkehrs, der sich schrittweise erholt. Alle Regionen sollten sich nun auf ein normalisiertes oder sogar höheres Niveau als vor der Corona-Pandemie bewegen", sagte Faury am Mittwoch bei der Hauptversammlung des Flugzeugbauers.

Zugleich äußerte er sich enttäuscht über die schleppende Erholung der Lieferketten. Airbus sei nicht zufrieden damit, dass im vergangenen Jahr weniger Flugzeuge ausgeliefert worden seien als ursprünglich geplant.

Der Generaldirektor des Luftfahrt-Verbandes Iata, Willie Walsh sagte, die Kapazität der Airlines weltweit sei in diesem Jahr noch niedriger als erwartet. Da neue Flugzeuge erst mit Verspätung ausgeliefert würden, dürfte sich daran sich bis mindestens 2025 wenig ändern, erklärte er am Rande einer Konferenz in Dublin.

Walsh sagte, dass die Chefs der Fluggesellschaften über eine mangelnde Ersatzteilversorgung klagen, insbesondere für Triebwerke. Dennoch erwartet die Iata in diesem Sommer kein Chaos auf den Flughäfen. Letztes Jahr mussten die Fluggesellschaften kurzfristig zahlreiche Flüge streichen. "Ich glaube nicht, dass es erneut zu einem Chaos kommen wird, denn ich denke, dass die Fluggesellschaften ihre Kapazitäten früh genug anpassen", sagte Walsh.

Die brüchigen Lieferketten machten Airbus und Boeing zuletzt schwer zu schaffen. Vergangene Woche kündigte Boeing einen erneuten Auslieferungsstopp für die 737 an. Aus Branchenkreisen verlautete, Airbus habe damit begonnen, die Fluggesellschaften über Lieferverzögerungen im Jahr 2024 für seine meistverkaufte A320-Neo-Familie zu informieren.