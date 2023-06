Lieferkettenengpässe: Iata warnt erneut vor Kapazitätseinschränkungen

"Autonomous Guided Vehicle" in der Airbus-Montagehalle in Hamburg.

Die Iata hat am Sonntag ihren Druck auf die Flugzeughersteller verstärkt. Sie warnte davor, dass die Verzögerungen die Kapazitäten der Fluggesellschaften dabei einschränken würden, die Nachfrage nach Flugreisen zu bedienen. Diese werde sich bald vollständig von der Pandemie erholt haben.

Der Generaldirektor der Iata, Willie Walsh, sagte Reuters, das Problem sei von "jedem einzelnen" der CEOs der Fluggesellschaften angesprochen worden, die er während des dreitägigen Branchentreffen "Annual General Meeting & World Air Transport Summit 2023" in Istanbul getroffen habe.

Die Fluggesellschaften seien "nicht über das makroökonomische Umfeld besorgt, sondern über den Mangel an Ersatzteilen für ihre bestehenden Flugzeuge und die Lieferung neuer Flugzeuge. Das wird das Kapazitätswachstum definitiv bremsen", betonte er.

"Es ist frustrierend, weil die Fluggesellschaften eine starke Nachfrage sehen, aber in vielen Märkten nicht in der Lage sind, das Angebot an die Nachfrage anzupassen. Dieses Problem wollen wir lösen".

Airbus und Boeing haben die Lieferketten für die Lieferverzögerungen verantwortlich gemacht, während Engpässe im Netz der Reparaturwerkstätten für Triebwerke die Fluggesellschaften gezwungen haben, Dutzende von Jets am Boden zu lassen.

Das Treffen findet zwei Wochen vor der Paris Air Show statt, auf der der Druck auf die Lieferketten wahrscheinlich neue Aufträge überschatten wird.