Kurzmeldung Von der Leyen kündigt Ende von EU-Einreiseverbot für US-Bürger an

Das mittlerweile seit einem Jahr bestehende EU-Einreiseverbot für Privatreisen ("nichtessenzielle Reisen") von US-Bürgern soll in diesem Sommer enden, zitiert die "New York Times" EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Voraussetzung für die Einreise sei der Nachweis einer vollständigen Impfung mit einem in Europa zugelassenen Impfstoff.