Letzte Generation macht "Angebot": Lufthansa soll jährlich sechs Milliarden Euro zahlen

Klimaaktivisten durchtrennen Zaun am Flughafen München.

Mitglieder der Gruppe "Letzte Generation" haben der Lufthansa nach Schadenersatzforderungen wegen Protestaktionen ein "Angebot" gemacht. Sie seien bereit, die geforderten 740.000 Euro Schadenersatz zu zahlen, teilten die Klimaaktivisten mit.

Im Gegenzug müsse die Lufthansa die jährlichen sozialen Kosten des CO2-Ausstoßes begleichen. Dies sind nach Darstellung der Aktivisten rund sechs Milliarden Euro pro Jahr.

Einem Bericht der "Bild am Sonntag" zufolge fordert der Lufthansa-Konzern von der Gruppe Schadenersatz in Höhe von rund 740.000 Euro. Hintergrund sind Störaktionen von Mitgliedern der Gruppe, bei denen die Flughäfen in Hamburg, Düsseldorf und Berlin über Stunden lahmgelegt wurden.

Hauptgeschädigte sei laut eigenen Aussagen Eurowings, weshalb die Schadensersatzforderungen auch von Eurowings hauptverantwortlich – inklusive aller anderen betroffenen Airlines der Lufthansa Group – verfolgt werden.

Auf Anfrage von airliners.de möchte Eurowings jedoch den Sachverhalt aufgrund der derzeit laufenden Verfahren nicht kommentieren.

Schärfere Maßnahmen angekündigt

Lufthansa hatte bereits Schadenersatzforderungen über die Tochter Eurowings angekündigt. "Eurowings wird für die Airlines der Lufthansa Gruppe materielle Schäden geltend machen, die durch die Aktionen von Aktivisten an den Flughäfen in Berlin, Düsseldorf und Hamburg entstanden sind", hieß es im Oktober. Zur Höhe wurden keine Angaben gemacht.

Bei allen drei Aktionen waren Mitglieder der Gruppe festgenommen worden, nachdem sie sich auf den Rollbahnen festgeklebt hatten. Die Polizei hatte Ermittlungen gegen die Personen aufgenommen, die nun für Schadenersatzforderungen in Frage kommen.

Die Fluggesellschaften Condor und Tuifly prüfen früheren Angaben zufolge ebenfalls Ansprüche.

Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) kündigte eine Verschärfung des Luftsicherheitsgesetzes an. Darüber sei er sich mit Justizminister Marco Buschmann (FDP) einig. "Blockaden von Flughäfen mit dem Ziel, die dortigen Abläufe zu stören, überschreiten bei Weitem die Grenzen des legitimen Protests. Das sind auch keine Bagatelldelikte", sagte Wissing der "Bild am Sonntag". Eine Strafverschärfung sollte schnellstmöglich kommen.