Letzte Boeing 747 von KLM wird Anfang 2021 ausgemustert

KLM mustert ihre Boeing 747 endgültig aus. Der letzte KLM-Flug mit der "Queen of the Skies" soll laut dem Reiseportal "The Points Guy" am 3. Januar 2021 von New York JFK nach Amsterdam statt finden. Zum Einsatz komme dabei das Combi-Modell, bei dem im hinteren Teil des Hauptdecks Fracht transportiert werden kann.